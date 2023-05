«Las elecciones deberían ser cada 3 meses, así seguro que todo estaría perfecto»

Félix Tomé Hernández tiene 31 años y es natural del barrio de Escaleritas, en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva en el paro desde enero (días después de realizarse esta entrevista encontró un empleo) tras trabajar como técnico de seguridad en Securitas Direct durante cerca de seis años. «Estoy buscando empleo pero está costando, las condiciones no son buenas y muchos solo ofrecen media jornada». Actualmente también busca estudiar una Formación Profesional (FP), que sería su cuarta, tras completar Informática, Frío y Calor y Telecomunicaciones. «He trabajado de las tres pero en todos hace falta muchísima experiencia, algo ilógico, tampoco es que te enseñe nadie, la gente se piensa que sales de las prácticas sabiéndolo todo y no es así.

Félix considera que es necesaria una remodelación del sistema educativo. «Los profesores ya no están igual de cualificados que antes, y el temario que dan, la mitad es relleno que no está adaptado a las labores que luego vas a realizar. Las prácticas deberían ser más específicas para que salgamos bien preparados».

Félix se describe como una persona aplicada, estudiosa, a la que le gusta trabajar con las manos, capaz de aprender por su cuenta. «Creo que en muchas empresas falta motivación para formar a los trabajadores, puede que por que ahora cobran la mitad que antes, sería ideal que las empresas se arriesgaran a contratar a gente sin experiencia, pero tampoco es que el Gobierno las apoye mucho».

Compartiendo el sentir de muchos conciudadanos afirma que el nivel de vida es «cada vez más caro y los sueldos más bajos». En cuanto a las medidas que él implantaría, es consciente de la dificultad que conlleva gestionar un gobierno. «Cuando lo analizas en frío, hagas lo que hagas alguien va a estar descontento». También opina que en Canarias los salarios son un tema tabú, «el Gobierno recauda cada vez más dinero en impuestos y luego no repercuten en la vida de los ciudadanos». En cuanto al ámbito laboral, Félix cree que sería buena opción reducir la jornada laboral y experimentar con la jornada de 4 días a parte de «eliminar el turno partido que es lo peor que hay».

A la hora de valorar la actual legislatura, reconoce que «este Gobierno es el peor que ha habido en mucho tiempo», sobre todo a raíz de la pandemia, «hay muchos despropósitos, el nivel de vida, la okupación, leyes sin lógica alguna que si te paras a pensarlas te vuelves loco. Votaré estas elecciones pero nada contento con lo que he visto». Admite que también se han hecho cosas positivas pero que «son tantas malas que uno ni se acuerda, sobre todo cuando a uno le repercuten directamente».

En cuanto a la situación de la capital grancanaria, no entiende la actual estrategia de movilidad, «el carril bici, el peatonalizar algunas calles, cada vez hay menos aparcamiento, pagamos un impuesto de circulación y aún así pagamos la zona azul y verde, eso nunca tuvo sentido. Es una locura, cambian el sentido de las calles, y al final todo el mundo va por el mismo lado y se colapsa la carretera». También se queja de que la limpieza y la recogida de basura se ha descuidado «mucho».

Para Félix, sería de gran ayuda que desde el colegio enseñaran a valerte por ti mismo, «no es volver al pasado, mucha gente no sabe hacer ni la mitad de las cosas. Los jóvenes no tenemos el interés de antes, no aspiramos a nada, hay mucho por mejorar» y la verdad es que razón no le falta.