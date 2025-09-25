La ejecución de la circunvalación de Mogán exigirá mudar una era piedra a piedra El proyecto afronta un tercer periodo de información pública al exponer en la última una versión desactualizada de la propuesta técnica

Gaumet Florido Mogán Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:34 Comenta Compartir

La ejecución de la circunvalación al casco histórico de Mogán, formalmente denominada como variante de la GC-200, exigirá trasladar de sitio, piedra a piedra, la era agrícola La Casablanca, que data del siglo XVIII, según consta en el proyecto técnico. La afección que el trazado previsto de la nueva carretera causaba a esta típica estructura circular etnográfica, formada por piedras hincadas alrededor y lajas en su superficie, motivó que el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo emitiera un primer informe desfavorable contra la propuesta.

Por tanto, este traslado de la era a una cota superior a la de la futura carretera figura como una de las medidas correctoras exigidas al proyecto, cuya ejecución concreta tendrá un coste de 12.720 euros y que deberá realizarse conforme a un proyecto específico redactado por parte de un técnico cualificado en restauración arqueológica, que, además deberá ser supervisado y aprobado por el Cabildo.

La mudanza ha de ser tan precisa que deberá ir precedida de una documentación científica y detallada que permita reproducirla tal cual, con la misma disposición original de sus piedras. Esta opción, la del traslado del bien, viene contemplada en la actual Ley de Patrimonio Cultural para aquellos casos en los que, por razones de interés público o social, es inviable mantener la estructura en su sitio inicial.

No es el único peaje por el que tendrá que pasar este proyecto, que sale ahora a información pública por tercera vez como consecuencia de un error. En su última exposición, en verano pasado, se publicó una versión desactualizada, por lo que la Consejería de Obras Públicas se ha visto obligada a volver a someter el expediente al escrutinio ciudadano por otros 30 días más.

Dos kilómetros con un carril por sentido y dos viaductos

En esencia, trazará una nueva carretera de 2 kilómetros de longitud y una calzada, sin mediana, de 7 metros de ancho, con un carril por sentido de 3,50 metros cada uno, dos arcenes interiores y exteriores de 2 metros y dos bermas de 0,75 metros que permitirá circunvalar el casco de Mogán.

Además, la obra incluye dos glorietas de 28 metros de diámetro, tanto al inicio, al sur del casco, como al norte, que enlazarán con la carretera existente y que permitirán el paso de vehículos articulados. Para salvar el barranco de Mogán se levantarán dos viaductos, uno, a una altura sobre rasante de 14 metros, de 110 metros de largo, y otro de 230 metros de largo y una altura sobre rasante de 17 metros.

Cambios en el presupuesto: el coste es ahora de 12,4 millones

Si bien en el último periodo de información pública, el presupuesto elevaba el coste a 13,6 millones de euros (13.625.475), que ya suponía duplicar los 6,7 millones presupuestados en 2022, en este último documento la inversión base para la licitación queda cifrada en 12,4 millones (12.422.995). También cambia el cuadro de las expropiaciones previstas.De las 49 parcelas del último proyecto expuesto se pasa a 17, 10 de estas con carácter definitivo, que abarcan una superficie de 61.857 metros cuadrados y tienen una valoración estimada de 408.438 euros.

Otra condición: habilitar un paso para el camino de Mogán a Veneguera El informe de Patrimonio Histórico del Cabildo no solo fue desfavorable al primer trazado propuesto de la variante por su afección a la era. También porque se llevaba por delante un antiguo alpendre de valor etnográfico y porque bloqueaba un tramo del camino real que une el pueblo de Mogán con Veneguera. Tras las correcciones, el nuevo trazado esquiva el alpendre, la era será trasladada y respecto al camino, el proyecto se compromete a habilitar un paso bajo la vía que posibilite que pueda seguir siendo usado por excursionistas y senderistas. Esta senda no solo tiene valor etnográfico, también histórico.

Temas

Mogán

Casablanca