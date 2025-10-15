Educación adjudica por más de 166.000 euros la rehabilitación del IES Villa de Firgas La sustitución de la cubierta del pabellón permitirá resolver los problemas de filtraciones y mejorar las condiciones del alumnado

CANARIAS7 Firgas Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha adjudicado las obras de desmontaje y sustitución de la cubierta del pabellón polideportivo del Instituto de Educación Secundaria (IES) Villa de Firgas por un importe total de 166.253 euros, dando cumplimiento al compromiso asumido por el consejero tras su visita al centro y al Ayuntamiento de Firgas.

La actuación, gestionada a través de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordina Iván González, forma parte del programa de reformas, ampliaciones y mejoras que impulsa la Consejería para modernizar los espacios educativos y garantizar entornos seguros y funcionales en todos los centros del Archipiélago.

El director general señaló que «el proyecto de Firgas es un buen ejemplo del trabajo de planificación y respuesta a las necesidades reales de los centros educativos, con soluciones adaptadas a cada contexto y con criterios de sostenibilidad y eficiencia». Además, añadió que «la sustitución de la cubierta del pabellón permitirá que el alumnado y el profesorado desarrollen la actividad física en un espacio seguro, cómodo y protegido, tanto en días de lluvia como de calor».

El proyecto refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con la mejora continua de los centros educativos, especialmente en aquellos municipios donde las infraestructuras requieren actuaciones urgentes. Asimismo, da respuesta a una demanda histórica de la comunidad educativa, que venía reclamando la sustitución de la cubierta debido a los problemas de filtraciones registrados en los últimos años.

Esta actuación se enmarca dentro de la línea de trabajo que impulsa la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, orientada a garantizar el bienestar del alumnado y del profesorado mediante la mejora constante de las infraestructuras educativas, con el objetivo de ofrecer una educación pública moderna, segura y de calidad en todas las islas.

Temas

Firgas