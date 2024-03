«Un drag no solo es pedrería y maquillaje, también lanza mensajes»

Tiene cierta afonía. La celebración de su triunfo en la gala drag del carnaval de Maspalomas, este jueves, y las reiteradas entrevistas que ha protagonizado en el día después le han comprometido algo la voz. Pero Drag Tamito se siente feliz, porque, entre otras cosas, se le ha reconocido un trabajo que le ha llevado dos años. Aythami Santana Fernández es un joven de Las Huesas, de Telde, con 32 años, que trabaja como maquillador profesional en TVE y que vive en El Lasso, en la capital. De su nombre vino el de su personaje. «Es diminutivo de mi nombre. Me lo puso mi mejor amiga porque hasta los 12 años o así no pegué el estirón, era muy chiquitito y me llamaba Aythamito», contesta entre risas.

-Enhorabuena, antes que nada. ¿Cómo se encuentra después de haberse convertido en el drag del carnaval de Maspalonas 2024?

-Tengo una resaca emocional bastante interesante. Es la primera vez que experimento esta sensación. Estoy súperfeliz, súpercontento, me han llegado muchos mensajes de felicitación, tengo las bandejas de entrada de todas mis redes 'a full'. Estoy como en una nube, porque aunque podía intuir que podría coger premio en Maspalomas por la calidad del show, hacerse con la victoria es un paso importante.

-Corríjame si me equivoco. ¿Ya lo intentó en 2017 y no volvió más?

-Sí, mi primera y última aparición en una gala así tan grande fue en 2017. Tuve una mala experiencia. No me sentía identificado con el personaje que estaba haciendo. Y decidí tomarme un respiro, buscarme mi personalidad como artista, como drag, lo que quería transmitir, qué mensajes quería lanzar, y durante varios años estuve participando con el grupo High Heels Performance.

-Entiendo que ahora sí se siente cómodo. ¿Qué busca transmitir con este personaje?

-En sí no quiero transmitir nada, sino que se reconozca con solo verme, que usted me vea encima de un escenario y me reconozca y diga este es Tamito y no le entren dudas. Esa es la clave de un artista.

Drag Tamito, tras hacerse con el cetro de ganador. Arcadio Suárez

-¿Y cómo es entonces Tamito?

Es un sinvergüenza, es una persona a la que le da igual todo, que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de hacer absolutamente nada. Y es que puedo ser tímido delante de cinco personas, pero no delante de 5.000.

-¿Quiso lanzar algún mensaje con su espectáculo?

-Hice un guiño respecto a la violencia de género, porque cuento la historia de dos personajes públicos, Dita Von Teese y Marilyn Manson. Ella fue víctima de violencia de género por parte de él. Tiene además que ver con una situación familiar, de mi infancia, algo que me marcó para toda la vida. Por eso quise lanzar ese mensaje, de que esto se tiene que frenar en algún momento.

-Al hilo de esto, ahora que se escucha tanto negacionismo respecto a esa violencia, ¿qué piensa?

-Es que un tema tan delicado... A ver yo lo que quería era aprovechar el escaparate de la gala drag, que permite que te vean al momento millones de personas, para lanzar un mensaje de manera sutil.

Un momento de la actuación de Drag Tamito. Arcadio Suárez

-Para hacer una reivindicación pública...

-Si las murgas pueden hacer letras criticando la política o cosas de la vida cotidiana, el drag también puede, no solo es pedrería y maquillaje, también lanza mensajes.

-¿Cuánto tiempo estuvo preparándose el espectáculo?

-Trabajando la idea, dos añitos o así. Encima, estaba buscando patrocinador, porque la fantasía era bastante cara. La confección en sí, en cinco meses.

-¿Por qué cree que logró seducir al jurado?

-Acabo de terminar de ver la gala, y no es por nada, suelo ser bastante objetivo, y creo que el mío era uno de los shows más limpios. Además, ya yo venía un poco enrabietado de Las Palmas de Gran Canaria, porque me descalificaron. Fui el tercer finalista pero no entré en el cuadro de honor porque me descalificaron. Venía a Maspalomas con mucha rabia, con ganas de que se reconociese el trabajo que habíamos hecho.

-¿Y por qué la descalificación?

-Por modificación del espectáculo de la preselección a la gala, pero bueno, aquí en Maspalomas tenemos la recompensa.

-¿Cómo vivió la gala?

-Bastante bien. Se me pasó superrápido.

Arcadio Suárez

-¿Pasó mucho nervio?

-Es que el día fue una montaña rusa. Empezaron a maquillarme a las dos de la tarde y estuve como dos horas y media sin hacer nada, sin coger el móvil, así que me dio tiempo a pensar mucho, me ponía nervioso, se me quitaba, me volvían otra vez, pero en cuanto entré a backstage ya no sentí tanto nervio. Estaba bastante bien arropado. Luego, segundos antes de la actuación, sí volví a ser un manojo de nervios. Miraba a mi equipo y les decía: 'Estoy histérico, nerviosísimo'. Pero los nervios son buenos, si no los tienes antes de subirte al escenario es que no lo sientes verdaderamente

-¿Pero todo se fue una vez sobre el escenario?

-De lo único que me acuerdo de lo que pasó antes fue que me subí a mi atrezo y cuando Roberto Herrera me presentó, dijo Drag Tamito y vi como esa plaza del Yumbo se vino arriba, miré para mi equipo y les dije: 'Ya ganamos, creo que es nuestra'.

-Dicen que en Maspalomas el público arropa mucho, está muy encima del escenario...

-Totalmente, se me ponen los pelos de punta con solo recordarlo. No sé si es porque está más cerca o porque es todo como mucho más familiar, más íntimo, no es la cantidad de personas que hay en Las Palmas, las 9.000 que hubo este año. Te ves en esa plaza, arropado totalmente por el Yumbo y en un escenario más pequeño, lo disfrutas de otra manera y al público le llega de otra manera.

-Diga la verdad, ¿pudo dormir anoche?

-(Risas) Sí, sí, pude dormir. Me recogí muy pronto, salí a celebrarlo solo un poquito por todos los compromisos que tenía hoy, aún estoy sin voz. Solté el teléfono ayer a las siete de la tarde y lo cogí esta mañana a las 10, cuando me levanté. Ha sido todo una locura, necesitaba descansar y para eso, necesitaba dejar el teléfono.

-¿Va a volver a tardar tanto tiempo en subirse al escenario?

-No, yo creo que queda Tamito para rato. Por obligación, como mínimo, tengo que seguir un año más porque tengo que entregar el cetro.

-¿Pero quiere seguir o se plantea otro paréntesis como el anterior?

-El problema de todo esto es que llevar adelante una fantasía conlleva movilizar a mucha gente. Además, trabajo, tengo que estar pidiendo días en el trabajo, porque las cosas no salen, cosas que surgen de última hora. Presentar una fantasía al carnaval es bastante complejo. Mientras tenga al equipo que me arrope y las casas patrocinadoras sigan apostando por mí, intentaré estar ahí siempre que tenga una buena idea. No me gusta hacer cualquier cosa, prefiero esperar muchos años y hacer algo bien, que presentarme todos los años. Al final no puedes cumplir las expectativas y viene la frustración.

-¿Cuál ha sido su relación hasta ahora con el carnaval de Maspalomas?

-Es que yo soy muy carnavalero. Me gusta disfrutar el carnaval desde atrás. Desde 2012, que ya era mayor de edad, estoy involucrado en las galas drag. Mi primera pareja era drag y me metió en ese mundillo. Desde entonces estoy colaborando con los drag. He hecho de bailarín.

-Se puede decir entonces que es un veterano...

-Empecé desde los 17 años porque empecé a trabajar en el sur en los hoteles, haciendo animación como drag. Trabajaba para pagarme mis estudios.

-¿Ha sido como cumplir un sueño?

-A ver, caí en el mundo drag por casualidad, porque buscaba trabajo y me ofrecieron esto, y de ahí salió mi vena artística, aunque siempre he sido un artista. Ahí decidí que me podía gustar el drag.