Drag Némesis gana en el carnaval Costa Mogán 2024

El carnaval Costa Mogán 2024 arrancó muy fuerte este jueves con la gala drag, que logró llenar la plaza Negra de la localidad marinera de Arguineguín, lugar donde se encuentra el escenario principal. Plataformas kilómetricas, humor, sátira y, sobre todo, espectáculo del bueno fueron los ingredientes principales de una noche en la que Drag Némesis se coronó como Drag Queen Costa Mogán 2024 con la la fantasía 'Eterna', un diseño de Ary Martín y Alexis Moreno patrocinado por Goodbye Italia S.L.

Némesis levantó pasiones entre el público aglutinado en torno al escenario de los 'Carnavales del Mundo' con una actuación divertida y sensual donde pasó de ser la eterna Cleopatra a una gata sagrada. La actuación conquistó igualmente al jurado, que le otorgó el título de Drag Queen del Carnaval Costa Mogán 2024.

En el reinado le acompaña como primer finalista Shiky, que presentó el espectáculo '¡Chacha, esto parece cosa de magia!', diseño de David Batista, Sergio León y Josep López, en representación de Playas de Jandía y el Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas. La segunda dama fue Drag Hefesto, con 'En mi barrio vacilo, y el tuyo marco estilo', fantasía diseño de Yeremy González Hernández y Néstor Santana, con el patrocinio de Ángel Díaz Tatoo.

Esta nueva corte de reinonas recibieron sus respectivos premios y bandas de manos de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, y la concejala de Presidencia, Tania Alonso.

El evento comenzó de la mano de 25 alumnas del Aula de Danza de las Escuelas Artísticas de Mogán, que calentaron motores con una puesta en escena llena de color y mucho ritmo latino. Seguidamente fue el turno del grupo de baile del municipio The Queen para dar paso al maestro de ceremonias, Roberto Herrera, que hizo gala de su experiencia como conductor de estas galas carnavaleras por toda la isla con desparpajo y complicidad con el público.

En esta gala, dirigida por el artista multidisciplinar compitieron también por el cetro Drag Umbra, La Giovadrag, Drag Yshia Taisma y Drag Frenchy Morgana. Lo hicieron con fuerte apoyo del público, que no paró de bailar y aplaudir cada actuación.

Los miembros del jurado

No obstante, la valoración de cada uno recayó en el jurado compuesto por Rubén Rodríguez, diseñador y propietario de la firma del mismo nombre; Katia Gutiérrez, reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, Mingo Ávila, actor y cantante; Daniel Hernández, doctor en Artes y director de las Escuelas Artísticas de Mogán; Antonio Cruz, transformista; Daniel del Rosario, propietario de Danca Nutrifit y Sushi Tex-Mex; David Colchero, influencer; Francisco Almeida, director creativo de MKG Soluciones; Laura del Pino López, responsable de marketing digital de TIRMA y Ana Benavides, finalista de la Gala de la Reina del Carnaval de Tenerife 2020. Como secretaria-presidenta, Lorena Pérez, abogada.

Además del jurado profesional, hubo otro que también tuvo un papel fundamental en la gala: el público. Por segundo año consecutivo tres valientes se animaron a competir de forma improvisada ataviados con elementos de lo más carnaveleros. Plumas, tacón y lentejuelas fueron algunas de las armas con las que los ataviaron en el backstage, pero lo más importante, el desparpajo, lo defendieron en encima del escenario. El público, con sus aplausos, eligieron a Jonathan Cazorla, vecino de El Sao, bautizado como Drag Chochito Escocío, como Drag del Pueblo del Carnaval Costa Mogán 2024. La alcaldesa, le hizo entrega la banda y una pata de jamón.

Con el buen tiempo reinante y un gran ambiente de fiesta, los y las presentes también disfrutaron con otra de las sorpresas de la noche, pues no se estaba anunciado. El cantante natural del municipio, Kilian Viera, saltó al escenario de los 'Carnavales del Mundo' interpretando 'Celoso' y su himno carnavlero 'Canarias es Carnaval'.

No faltó a la cita Neo Pinto, bien acompañado por la Comparsa Lianceiros al ritmo de «Carnavaleando» y seguidamente un medley de varios éxitos internacionales. Tras él, fue el turno de la popular Sharonne, drag, cantante y actriz, ganadora de la segunda temporada de Drag Race España, que conquistó al público con un remix de su tema 'Aire' y 'Simply The Best' de Tina Turner. Soraya Naoyin y su potente voz y abrió paso al veredicto final punto acompañada de la mencionada comparsa-

El Carnaval Costa Mogán 2024, organizado por el Ayuntamiento de Mogán, cuenta con el apoyo de Turismo de Gran Canaria.