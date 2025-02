«Estuve los dos últimos años viviendo en la biblioteca»

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 6 de febrero 2025, 19:10 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

De un bisabuelo guardia real en Bulgaria a una policía local de un municipio turístico canario, en San Bartolomé de Tirajana. La historia de la familia de Ina Ivanova Peychinova viajó por Europa a lo largo de 4.867 kilómetros y escribió un nuevo capítulo vinculado a la seguridad cuando este jueves esta vecina de Telde de 37 años tomó posesión en Tunte de su plaza como policía local.

Ella es uno de los 18 agentes que se incorporan a la guardia municipal tirajanera tras 17 años sin cubrir plazas por convocatoria pública en este municipio. La villa los estaba deseando como agua de mayo, pero Ina también. Su esfuerzo le costó. «He estado cuatro años preparándome; al principio lo compaginaba con el trabajo, pero al final tuve que dejarlo para dedicarme por completo a esto; estuve los dos últimos años mañana y tarde viviendo en la biblioteca, de lunes a sábado, prácticamente», apunta.

Ina nació en Bulgaria, pero lleva en Canarias desde que tenía 14 años. «Llevo aquí más de la mitad de mi vida». Y se le nota incluso en el acento. Se le ha pegado. Su madre emigró a la isla por trabajo y aquí se educó Ina. «Soy ingeniera de Obras Públicas, estuve ejerciendo, pero siempre tuve el gusanillo de la Policía Local». Puede que algo influyera en eso el antecedente de su bisabuelo.

Lo cierto es que esa aspiración siempre la tuvo, de ahí que fuera a por ella al poco de que le reconocieran la nacionalidad española, en 2019. Hincó los codos y entró. Quedó como la quinta de su promoción después de la renuncia de una compañera, precisó este jueves tras terminar de firmar los papeles de la toma de posesión de su plaza, y con la resaca aún en el cuerpo de ver cómo su padre, que reside en Bulgaria, se emocionó cuando ella, por videollamada, le contactó vestida de uniforme el día en el que recibió los equipos.

Ampliar Un momento del acto de la toma de posesión, con los agentes sentados esperando ser llamados a jurar o prometer sus plazas y firmar la toma de posesión. Cober

«Tengo muchas ganas de subirme ya a la patrulla, pero bueno, aún hay otra formación previa». Ina se refería al periodo que ahora habrá de pasar en la Academia de Policía de Tenerife, a la que deben acudir todos los que por primera vez hayan ganado la plaza, como es el caso de Ina. Allí estará hasta el 27 de junio, porque a partir del 1 de julio se incorporará como funcionaria en prácticas al cuerpo municipal. Mantendrá esa condición hasta las 1.200 horas de trabajo en efectivo, que, según el comisario de la Policía Local en San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas Díaz, podrá tener cubiertas en unos seis meses.

Airán González Quintana, el primero de esta promoción, podrá saltarse ahora esa primera fase en la academia, pero no porque sacara las mejores notas, sino porque este agente residente en Agüimes ya cumplió con ese trámite obligatorio el año pasado. Y es que Airán, al contrario que Ina, no es la primera vez que se pone el uniforme de la Policía Local. De hecho, antes que esta ya había ganado otra plaza de agente municipal en Telde, donde desde noviembre de 2024 estaba ejerciendo como funcionario en prácticas. «Ahora las tendré que empezar otra vez de cero, eso no se convalida».

Airán, con 43 años, tiene en brazos a una niña de tres años y medio. Es hija suya y tuvo que compaginar su cuidado con la preparación a las oposiciones, a las que lleva dedicándoles tiempo desde 2015, aunque fue en los dos últimos años cuando paró de trabajar para poder simultanear la crianza y los estudios.

«Siempre me ha gustado el tema de la seguridad», explica. De hecho, antes que policía local, Airán fue primero militar. Estuvo tres años en artillería. Y después estuvo enrolado como vigilante de seguridad, una profesión que, en su opinión, completó lo «mucho y excepcional» que aprendió en el ejército. «Me faltaba un poco ese roce con el ciudadano» que ahora ya tiene y que le vendrá bien para su nueva función.

Servidores públicos

Fue precisamente el alcalde, Marco Aurelio Pérez, quien en el acto de la toma de posesión, una ceremonia sencilla, pero solemne, puso el acento en esa faceta de la que hablaba Airán, la de servidor público. El regidor, en una breve alocución final en un Salón de Plenos repleto de familiares y amigos de los nuevos agentes, les instó a «ser generosos y serviciales en la defensa y cumplimiento de la ley» y a «implicarse debidamente en el trabajo diario de velar por la seguridad y los derechos de la ciudadanía con rigor profesional».

«Tengo la convicción de que es una promoción con gran cualificación y que, sobre todo, servirá de impulso para nuestro cuerpo», destacó José Carlos Álamo, concejal de Seguridad, satisfecho al saber que la policía local tirajanera se enriquece y se rejuvenece con 14 hombres y 4 mujeres de entre 25 y 43 años.

Ampliar El comisario (en la imagen), el alcalde y la edil de Personal, Elena Álamo, les impusieron la chapa policial en la pechera y las insignias de las policías Canaria y Local en los hombros. Cober

El comisario tampoco ocultaba su satisfacción. «Después de 10 años como jefe del cuerpo me estaba empezando a preocupar por que el conocimiento y la experiencia de nuestros veteranos no se transmitiera adecuadamente a las nuevas generaciones», confiesa Isidro Armas. «Con esta promoción, estamos asegurando que esa valiosa experiencia se comparta y fortalezca el futuro de nuestra policía», concluyó.

Los nuevos agentes son, además de Airán e Ina, Abel Almeida Déniz, José Manuel Pérez Batista, Marta María Santana Navarro, Daniel Méndez Martel, Cristian Eligio Pérez Torres, David Jerónimo Robaina Ortega, Judit Alemán Sánchez, Víctor Mateo Cabrera Lorenzo, Juan Andrés Sánchez Hernández, Adrián Sánchez Guedes, Sandro Pérez Santana, Liria Raquel Pérez Sosa, Moisés Rodríguez García, Jonatan Sánchez Santana, Félix Daniel García Medina y Eliezer del Cristo Martel Caballero.

De estos 18, once empezarán desde este lunes las 1.200 horas de prácticas tutorizadas en la Jefatura Local, mientras que los siete restantes cursarán primero una formación preparatoria de 1.100 horas en la Academia de Policía de Tenerife.