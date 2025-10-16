Dos proyectos de almacenamiento con baterías se instalarán próximamente en Gran Canaria La multinacional Naturgy ha anunciado las baterías que hibridarán los parques fotovoltaicos de Ingenio y Las Palmas de Gran Canaria

La multinacional Naturgy ha informado este jueves de que ha empezado a construir sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España. En Gran Canaria, se trata de las baterías que hibridarán los parques fotovoltaicos de El Escobar, en el municipio de Ingenio, y Piletas I, en Las Palmas de Gran Canaria.

Estos proyectos de almacenamiento están incluidos en la cartera total de diez que Naturgy quiere poner en marcha en 2026, nueve de ellos hibridados con plantas fotovoltaicas y otro de almacenamiento autónomo.

Con ellos, la compañía sumará una potencia total de 160 MW y 342 MWh de capacidad al sistema energético nacional.

Estas infraestructuras contribuirán a reforzar la calidad de suministro eléctrico e impulsarán la transición energética al favorecer una mayor y más eficiente integración de las energías renovables en la red, ya que podrán almacenar energía para suministrarla en momentos de menor producción solar, subraya Naturgy.

Inversión estimada superior a los 80 millones

Los proyectos de almacenamiento con baterías de Naturgy se reparten por un total de cuatro comunidades autónomas y supondrán en su conjunto una inversión total superior a los 80 millones de euros.

La capacidad de almacenamiento total de estos diez proyectos de baterías de ion litio es de aproximadamente 125.000 MWh/año, lo que equivale al consumo anual de más de 38.000 viviendas.

Los proyectos, cuya entrada en vigor está prevista en 2026, han sido financiados por los fondos europeos Next Generation.

Estos sistemas de baterías permiten almacenar energía renovable para suministrarla cuando sea necesario en momentos de escasa producción, flexibilizando así la producción de energía renovable y garantizando su integración en el sistema.

A través de Global Power Generation (GPG), el grupo conectó en 2023 a la red de Australia su primera instalación de almacenamiento de baterías a nivel mundial, el proyecto ACT Battery; y, en ese mismo país, ha puesto en operación este año el proyecto Cundertin, su primer gran iniciativa híbrida de generación fotovoltaica y almacenamiento con baterías a nivel mundial.