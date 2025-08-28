Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la coalición de los vehículos en la GC-500. C7

Dos heridos críticos en una colisión frontal en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana

La mujer fue trasladada en helicóptero al Hospital Doctor Negrín y el hombre en ambulancia al Insular tras quedar atrapados en sus vehículos

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:32

Una colisión frontal entre dos turismos ocurrida este jueves 28 de agosto, a las 10.11 horas, en la carretera GC-500, a la altura del aeródromo de San Bartolomé de Tirajana, dejó a dos personas en estado crítico.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, una mujer de 43 años sufrió varios traumatismos graves y fue evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Por su parte, un hombre de 53 años también resultó con traumatismos de carácter grave y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Hasta el lugar se desplazaron un helicóptero medicalizado, cuatro ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de San Bartolomé de Tirajana, Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.

Los bomberos tuvieron que liberar a ambos conductores, que habían quedado atrapados en el interior de los vehículos. Además, aseguraron la zona para permitir el aterrizaje del helicóptero y estabilizaron los coches implicados.

La Guardia Civil procedió al cierre temporal de la vía para facilitar las labores de rescate y evacuación, colaboró con los servicios sanitarios y realizó el atestado correspondiente. Por su parte, el servicio de mantenimiento de carreteras se encargó de la limpieza de la vía tras el accidente.

