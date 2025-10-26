Don Juan Tenorio recorre las calles del casco de la Villa de Moya La cuarta edición de la ruta de Don Juan Tenorio ha congregado a cientos de personas que han acompañado al elenco de actores por puntos emblemáticos del casco

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 16:15 Comenta Compartir

Don Juan Tenorio recorrió las calles del casco de la Villa de Moya llevando consigo un halo de magia y sorpresa que impregnó a todos los que acompañaron a los protagonistas de una ruta única. Con un elenco de más de setenta actores de variada edad, con música en directo y con mucho talento conquistó a todos los que se dieron cita en esta cuarta edición de una representación con la que se busca descentralizar la cultura y acercarla a todos de una manera didáctica, cercana y entretenida.

«Es una apuesta que llevamos años realizando en la Villa de Moya. Además, este tipo de obras en las que se mezcla el alumnado de las Escuelas Artísticas Municipales junto a actores profesionales nos sirven para que sigan creciendo y enriqueciéndose de nuevas experiencias así como para mostrar el trabajo que realizan durante el curso», resalta el alcalde, Raúl Afonso.

Un elenco de sesenta personas que están dirigidas por Iván Álamo con la ayudantía y regiduría de Carol Cabrera, siendo parte el alumnado de las Escuelas Artísticas Municipales junto a actores profesionales de la escena canaria como Ragüel Santa Ana, Miguel Morales y José Manuel Trujillo. Ellos estarán arropados por la música en directo del Cuarteto Animus y las voces de la Coral Chelys Odalys, dirigida por Maite Robaina, entre otras colaboraciones externas contribuyendo todos a un día único para todos los participantes.

«Ver como la obra año a año va cambiando con el objetivo de seguir impresionando a todos los que acuden es una muestra de su importancia y versatilidad. Es una muestra del talento con el contamos en Canarias y en la Villa de Moya, hace cuatro años le dimos vida a este proyecto y ahora ya podemos decir que está consolidado y que sigue ganando fieles y adeptos que no dudan en venir a disfrutarla», resalta el concejal de Cultura, Octavio Suárez.

Una representación teatral original y diferente que se ha consolidado en la Villa de Moya y que cada año recorre sus calles dando vida a una de las obras más emblemáticas de José Zorrilla.