El doble túnel de Faneque se abrirá este viernes al tráfico

Con más de dos años de retraso en relación a la fecha prevista cuando se inició la construcción de la segunda fase de la nueva carretera a La Aldea, este próximo viernes entrarán en servicio los túneles de Faneque, el tramo de la obra El Risco-Agaete que evitará el paso por la zona más peligrosa de la carretera actual debido a los desprendimientos

Superadas las pruebas de control sobre su correcto funcionamiento y ejecutadas las dos rotondas de conexión con la actual GC-200, todo esta listo para que doble túnel, cada uno con dos carriles y un único sentido, sea traspasado este miércoles por la contrata al Gobierno de Canarias, estando previsto que el viernes se firme la cesión de su gestión a la corporación insular.

«A partir de ahí empezará a correr un plazo de dos meses para mejorar posibles imperfecciones en la obra», explicó este lunes el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, después de apuntar que «estos túneles, por su avanzada tecnología de seguridad, de máximo nivel, van a ser la referencia para el resto de tramos subterráneos de la red insular de carreteras». Los técnicos del Cabildo revisaron las instalaciones la semana pasada y dieron su visto bueno.

Llegada desde El Risco al inicio de los túneles en su lado más cercano a Agaete. J. Carlos Alonso

El control del doble túnel, que por el lado mar tiene 2.050 metros de largo y sentido hacia Agaete y por el lado tierra llega a 2.100 metros y tiene sentido hacia La Aldea, se llevará a cabo inicialmente desde el centro existente en la primera fase de la nueva carretera, el tramo La Aldea-El Risco, aunque posteriormente se realizará desde el centro de control de túneles situado en la GC-1, a la altura de Puerto Rico, detalló Hidalgo. Los tres están conectados ya con fibra óptica.

La Consejería de Obras Públicas del Cabildo ha formado a 32 trabajadores, 10 de ellos nuevos de la contrata de conservación de las carreteas de esta zona, en conservación y seguridad de túneles para que se encarguen de su vigilancia.

El recorrido por estos túneles, se hará en apenas 1,5 o 2 minutos, cuando el tramo de la GC-200 al que reemplazarán no se hace en menos de 8, en función de la prudencia de cada conductor y de la climatología. Tal diferencia es por las características de la vía, no por la longitud porque por los túneles se recorrerán 2,5 kilómetros y por la GC-200 la distancia es de 3 kilómetros.

Conexión ejecutada para unir los túneles de Faneque con la actual GC-200. Juan Carlos Alonso

El equipamiento instalado en el interior de este doble túnel incluye 16 ventiladores, cuatro galerías para comunicar los dos tubos cada 400 metros, 225 altavoces, 36 postes SOS, 20 hidrantes, 550 puntos de luz sin contar la iluminación de emergencia, un circuito cerrado de televisión dotado con 50 cámaras, una tubería de recogida de líquidos inflamables y 40.000 metros cuadrados de revestimiento impermeabilizante.

El resto de la segunda fase del nuevo acceso a La Aldea no se abrirá, en principio, antes de que acabe 2026, entre otros motivos porque todavía no está aprobado el modificado del proyecto necesario para construir los dos viaductos previstos en los barrancos de El Risco y La Palma, que no tardarán menos de dos años en hacerse.