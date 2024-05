El director del Pride cifra en un 40% el aumento de público en esta edición Fernando Ilarduya deja claro que el evento, de carácter «mundial» y que es repetido por otros, es de todo Maspalomas, no solo del Yumbo

El director del Maspalomas Pride by Freedom, Fernando Ilarduya, no solo no comparte la sensación de un sector de los empresarios del centro comercial Yumbo, en Playa del Inglés, de que esta edición del Pride, del 2 al 12 de mayo, estuvo «muy floja», sino que, antes al contrario, la organización ha podido constatar que el aumento de la afluencia ha sido de un 40%. Ese incremento, precisa, es constatable en las retransmisiones por streaming de los actos.

«Desde que terminamos solo he recibido felicitaciones, tanto de asistentes como de otros sectores vinculados al evento», apuntaba este martes. «La gerencia del centro comercial me ha dado la enhorabuena por el programa de actos que hemos realizado, por las medidas de seguridad que hemos implantado y me dijo que el 99% del complejo ha trabajado excelentemente bien con el Pride». Ilarduya subraya que el compromiso siempre por parte de Freedom es que «todo el mundo salga beneficiado del Pride, tanto la comunidad LGTBI, que ha de salir reforzada, como el municipio y también los comercios». Advierte de que ya se reunió en su momento con los empresarios que dicen sentirse perjudicados. «Ya les di mi opinión e incluso les indiqué formas de hacer que sus negocios lograran trabajar igual de excelente con nosotros que el resto del Yumbo; siempre hay formas de captar este público, solo que hay que saber hacerlo». Noticia relacionada Gran Canaria Empresarios del Yumbo advierten un 40% menos de ventas por un Pride muy «flojo» Gaumet Florido Fernando Ilarduya, que lleva 12 organizando el Pride, asegura que han registrado llenos durante prácticamente todo el evento en la zona acotada de la plaza central, pero que a partir del miércoles 8 de mayo los llenos abarcaron todo el centro comercial. «Personalmente fui a comprar esos días en un bazar en la tercera planta y el señor me dijo que jamás había tenido este nivel de ventas». E insistió. «Al sector que se ha quejado ya les di soluciones para atraer público». En línea con esta voluntad recuerda que en esta edición se colocaron dos pantallas gigantes en dos altas torres instaladas en mitad de la plaza para que los negocios que estaban detrás del espacio acotado de este año pudiesen ver lo que pasaba en el escenario. Y advierte de que la colocación de esa estructura vallada, que «tampoco estaba cerrada», ha sido fruto de una exigencia de seguridad para garantizar un mayor control de los accesos. «Esto era prioritario; hay un informe que así lo avalaba; la gente que accedía al recinto no podía entrar con objetos peligrosos». Este año el Pride redujo los eventos en el exterior del Yumbo No entiende la queja por el exceso de eventos privados y de pago «porque justamente esta es la edición en la que ha habido menos actos fuera del Yumbo; solo fueron seis días». De entrada, recuerda que el Pride «es de todo Maspalomas, no solo del Yumbo; hay muchos promotores de todo el municipio que comen gracias a este tipo de eventos», precisa. «La media de fiestas exteriores era de 9 o 10 y este año solo hemos tenido 6». Y las justifica porque hay establecimientos alojativos como el Ritual o el Axel «que hacen 'pool partys' para enriquecer el evento». Y tampoco cree Ilarduya que el Pride se haya focalizado al turismo nacional. «Eso no tiene lógica; no sé qué fuentes usan ellos, pero nosotros sí que tenemos datos; por redes sociales, por estadísticas de nuestras páginas más las consultas a turoperadores y alojativos, sabemos que los hoteles han estado llenos desde el día 2 hasta el 12 o 14 de mayo». Ilarduya cree que sí es verdad que el Pride ha conseguido traer gente nacional, que conozca y venga al destino («antes no se lograba»), pero deja claro que viene gente de todo el mundo. «Somos un evento a nivel mundial; es más, el resto de eventos se parecen cada vez más a nuestro Pride, porque es un éxito a día de hoy». Más de 300.000 asistentes y 150 millones de ingresos La organización del Pride difundió este martes una nota de balance del evento en la que cifra en más de 300.000 las personas que disfrutaron de las galas, fiestas y eventos organizados, más de 40 actos musicales, culturales y deportivos. «Además de ofrecer ocio y diversión, se ha convertido en un evento internacional para reclamar la libertad, la igualdad y el respeto hacia todas las identidades del colectivo LGTBIQ+». Según ese comunicado, el impacto económico de esta edición supuso unos ingresos de más de 150 millones de euros. La organizadora, Freedom Asociación LGBT Maspalomas, prepara ya la próxima cita, la de 2025, «con más novedades y sorpresas» y anuncia que se desarrollará del 1 al 11 de mayo.