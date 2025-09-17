Un diploma y una camiseta para celebrar el deporte

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Cincuenta y dos usuarios de centros ocupacionales de personas con diversidad funcional de Santa Lucía de Tirajana recogieron este miércoles su diploma como reconocimiento a su participación de un curso de un año de actividad física. El proyecto 'Gran Canaria activa' está patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, cuenta con la colaboración del Colegio de Educación Física de Canarias y se desarrolla en Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Firgas, Arucas y Moya.

El acto de entrega de un diploma y una camiseta tuvo lugar en el Centro Ocupacional de los Llanos, con la asistencia del consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, el concejal de Actividad Física y Deportes, Julio Ojeda, y la edil de Promoción de Autonomía Personal, Minerva Pérez.

Los organizadores fueron llamando a cada usuario y usuaria: Alexandra, Kiko, Soraya, Gustavo, Dulce, Ángel… Vanesa se levantó sonriendo y vino con su pantalón de deportes a recoger el diploma. Tamara Rita levantó los brazos cuando oyó su nombre, tras recoger el diploma y la camiseta miró al público diciendo 'gracias, gracias'.

Luis Miguel estaba inquieto desde que vio llegar al salón del Centro Ocupación de Los Llanos a los representantes políticos. Se levantó de su silla y se puso de pie en un lateral, mientras se fijaba en los compañeros que iban recogiendo su diploma. Y cuando oyó su nombre saltó diciendo 'por fin, por fin', le dio un beso a la concejala y la mano al consejero y al concejal, recogió la camiseta y mostró al público su diploma mientras decía: 'gracias, gracias'. También se mostró muy agradecida Hermelinda, que dio un fuerte abrazo a la concejala. Eduardo se acercó en su silla de ruedas, cuando recogía su camiseta de manos de Aridany Romero le dijo «yo también soy del Barça».

Ampliar C7

Romero señaló que «la intención de 'Gran Canaria Activa', este proyecto en el que vamos de la mano con el Colegio de Educación Física de Canarias, es mejorar la salud en general e incorporar a usuarios y usuarias con diferentes capacidades».

Por su parte, Ojeda añadió que «este curso ha tenido una respuesta fabulosa, como podemos ver aquí por todos los que han venido; mi agradecimiento al consejero de Deportes porque hemos sabido que el proyecto continuará desarrollándose en nuestro municipio». Y Pérez agradeció «al Instituto Insular de Deportes del Cabildo la financiación de este proyecto, que ha servido para promover la actividad física de personas con diversidad funcional».