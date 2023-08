Desbloqueado el contrato que asumirá la gestión de la parada de taxis en Gando

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias ha inadmitido a trámite el recurso que presentó la cooperativa de Taxistas Apuntadores del Aeropuerto de Gran Canaria contra la adjudicación del contrato para la gestión de la parada de taxis en Gando. El servicio lo adjudicó la empresa municipal Fomentas a SGMAS Software SLU el pasado 16 de junio por un importe de 737.478 euros y los apuntadores lo recurrieron el 7 de julio, por lo que el procedimiento quedó suspendido de forma temporal.

La resolución data del pasado 26 de julio de 2023 y coincide en su planteamiento con el informe jurídico que junto con el expediente le remitió al tribunal la propia Fomentas. El titular de este órgano regional, Pedro Gómez, inadmite el recurso al entender que los apuntadores «carecen del requisito de legitimación exigido en el artículo 48» de la ley de Contratos del Sector Público.

¿Y por qué no cumple esa condición? El dictamen explica que, dado que esta cooperativa no concurrió a la licitación del servicio, la anulación de la adjudicación «no es susceptible de generar beneficio o impedir perjuicio cierto y directo, por lo que no puede apreciarse interés legítimo que pudiera asistirlas, sino solo un mero interés de legalidad, insuficiente para acreditar la existencia de la legitimación activa».

Esta resolución agota la vía administrativa, pero los apuntadores tendrían aún la posibilidad de recurrir a la judicial. Sin embargo, el administrador único de la cooperativa, Carmelo Martel, ya avanzó este miércoles que la entidad descarta seguir en la batalla, por lo que, tal y como está previsto, el 1 de octubre próximo cederán el testigo a los 9 trabajadores de SGMAS. Sí recuerda que el local donde operan es suyo y que están dispuestos a vendérselo a un precio justo.

En vigor las nuevas tarifas

Mientras tanto, las licencias de taxi que prestan servicio en Telde ya pueden hacerlo con las nuevas tarifas autorizadas por el Gobierno de Canarias. En esencia, la bajada de bandera diurna (6.00 a 22.00 horas) queda en 2,95 euros (un 22,92% más), mientras que la nocturna (22.00 a 6.00 horas) se establece en 3,60 euros (un 20% más). Los festivos, durante las 24 horas, y los días 24 y 31 de diciembre, además del 5 de enero de 6.00 a 22.00 horas, será de 3,60 euros.

En cambio, el Gobierno sí rebajó la propuesta de tarifa para las carreras mínimas de días especiales y el incremento solicitado para la tarifa de kilómetro recorrido entre las 6.00 y 22.00 horas y entre las 22.00 y 6.00 horas. El primero queda en 0,80 euros (un 19,05% más) y el segundo, en 0,85 euros (un 22,00% más).

La tarifa de a hora de espera entre las 6.00 y las 22.00 horas será de 16,34 euros (+19,10%) y la nocturna, de 17,42 euros (+26,97%). Y en cuanto a los suplementos, el Gobierno canario establece que el mínimo de percepción en Nochebuena y Nochevieja, en horario de 22.00 a 9.00 horas, cuando el importe de la carrera sea inferior a 6,45 euros, será de 6,45 euros (+15,18%), mientras que el servicio a través de radio-taxi se mantiene en 0,50 euros y el transporte de bultos será gratuito.