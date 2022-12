San Bartolomé de Tirajana inicia el desalojo de los sintechos del palmeral del Oasis. Los afectados protestan: no tienen a dónde ir.

«Nos echan porque molestamos a los turistas y yo lo puedo entender, pero nosotros qué somos, ¿no somos personas?». Martín Horaciu es rumano y lleva viviendo desde 2020 bajo un tarajal en el palmeral del Oasis, en Maspalomas. Esta mañana se despertó con un dispositivo policial y una orden: que recojan sus cosas y que se vayan.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado el desalojo de la quincena de sintechos que habitan en pequeños chamizos bajo palmeras y tarajales detrás del hotel Residencia.

«¿Y los derechos humanos? ¿No existen para nosotros?», le preguntaba Sarah a uno de los agentes. «Yo me voy a ir, pero no puede ser de un día para otro, tengo mis cosas, a mi perro, ¿a dónde me voy? Por lo menos dennos 15 días», le insistía.

Al fina l agentes y operarios de limpieza solo pudieron desmontar un chamizo que estaba abandonado y desocupado, pero les advirtieron de que el lunes volverán con un dispositivo más amplio. Y que lo limpiarán todo.

Martin ya anda pensando en irse, pero no sabe bien con qué rumbo. Y se lamentaba de la falta de respuestas de la administración. «Hace un año nos dijeron que nos iban a ofrecer una solución y la solución ha sido: vete».