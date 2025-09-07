Un depósito regará la reforestación de los altos de Arguineguín La instalación prevista en Degollada de Cortadores busca asegurar el éxito de las plantaciones con agua que cogerá de una arqueta del canal de Las Niñas

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

La Consejería de Ambiente del Cabildo va a construir un depósito de riego para el mantenimiento de las repoblaciones en el monte público de Arguineguín, en Mogán, en concreto en la Degollada de Cortadores.

Con un presupuesto de 241.757 euros, el proyecto que acaba de licitar propone crear un depósito semienterrado con una capacidad de almacenamiento de 500 metros cúbicos en una superficie de 162 metros cuadrados.

Los trabajos se limitan a la obra civil del nuevo depósito y a la acometida de la tubería de alimentación desde el canal de Las Niñas en una arqueta próxima a una cota superior. No están previstos elementos que exijan instalaciones especiales. Simplemente se dejarán preparadas la conexiones y arquetas con las llaves de las tuberías de entrada desde la acequia para el llenado, las llaves y arqueta para el vaciado y la tubería de rebose en caso de rotura o descuido de la llave de llenado.

El objetivo del depósito es asegurar el éxito de las plantaciones hechas por el Cabildo en el monte público de Arguineguín y facilitar el acceso al agua de los depósitos provisionales instalados en los cantones de repoblación. Este almacenamiento permitirá la distribución mediante la red de tuberías de riego prevista en los proyectos de repoblación o la toma directa de agua en situaciones de necesidad.

Ampliar Vista del canal de Las Niñas que suministrará agua al depósito. C7

El depósito se ubicará a 740 metros sobre el nivel del mar y tendrá una dimensiones de 17,60 metros de largo por 9,10 metros de ancho, con una altura media de unos 4.35 metros. Se ha proyectado a media altura de un promontorio, apoyado sobre un morrete de piedra con el que pretende mimetizarse, donde irá semienterrado para restar altura visible, a la vez que la cubierta se inclina ligeramente siguiendo la pendiente natural del terreno para facilitar la evacuación de pluviales.

El depósito se sitúa dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Macizo de Tauro II, en una parcela que se encuentra a unos 1.000 metros del Monumento Natural de Tauro I y a 2.200 metros Parque Natural de Pilancones.