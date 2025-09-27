Denuncian irregularidades en la elección de los tribunales de selección de personal en San Bartolomé de Tirajana El empresario Juan Manuel Pérez alerta de que repiten los mismos funcionarios y advierte de presuntos cobros indebidos | La concejal de Recursos Humanos, Elena Álamo, niega anomalías y defiende que son procesos tasados y controlados

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:32

El empresario y vecino de San Bartolomé de Tirajana, Juan Manuel Pérez, ha denunciado formalmente y por escrito presuntas irregularidades en la designación de miembros de tribunales de selección de personal y presuntos cobros indebidos. Advierte de que ciertos funcionarios participan de manera reiterada en estos órganos, percibiendo dietas adicionales pese a realizar esas funciones dentro de su jornada laboral ordinaria. Sin embargo, la responsable de Recursos Humanos, Elena Álamo, niega la mayor, subraya que estos procedimientos y el pago de dietas están muy tasados y controlados y que si repiten algunos miembros es por la densidad de procesos selectivos en marcha. Informa de que ahora tiene activos 17.

Pérez señala como casos significativos el de un cargo de la Policía Local, «que habría integrado más de 10 tribunales», y un bombero, con más de 7. «Lo llamativo no es solo la reiteración de sus nombramientos, sino que en la mayoría de las ocasiones asumen los cargos de presidente o secretario de los tribunales», que son los puestos que, según añade, controlan el proceso.

El empresario, que recuerda que hay «cientos de funcionarios con titulación suficiente para formar parte de estos tribunales», advierte de que estas designaciones reiteradas alimentan la sensación de «trato de favor y privilegios» y subraya como irregularidad que los funcionarios perciban simultáneamente su salario y las dietas por asistencia a los tribunales, lo que constituye, a juicio del denunciante, una duplicidad retributiva.

Así las cosas, pide limitar la participación de los funcionarios a tres tribunales por año, crear un sistema rotatorio o revisar el régimen de dietas para evitar duplicidades.

Piden días u horas de permiso para estar en los tribunales

Álamo, por su parte, deja claro que el Ayuntamiento conforma estos tribunales como el resto de administraciones y que todas las dietas son fiscalizadas por Intervención. Además, aclara que no todos los trabajadores pueden formar parte de un proceso opositor. Se necesita cualificación y experiencia.

Por otro lado, en el convenio que regula las condiciones laborales de los empleados están tasados los días y horas que el personal se puede pedir para estas y otras funciones, de ahí que los trabajadores que integran estos tribunales primero las solicitan y luego las justifican.

Otras fuentes advierten también de que es habitual que los miembros de los tribunales coincidan en varios procesos y hasta de otras administraciones distintas, porque lo que buscan es personal cualificado, con currículum y que ya tenga experiencia en esas lides, y esos perfiles no abundan.