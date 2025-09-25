Cultura, paisajes y tradición: el Día Mundial del Turismo se celebra este domingo en Artenara El municipio cumbrero acoge una jornada repleta de actividades como rutas de senderismo, escalada, conciertos o catas de vino y queso

David Rodríguez Medina Artenara Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:37 Comenta Compartir

Artenara acoge este domingo 28 de septiembre el Día Mundial del Turismo por todo lo alto, con una mañana cargada de actividades para toda la familia. Esta feria supone una oportunidad para reivindicar la condición del municipio cumbrero dentro del modelo turístico de la isla, ya que «no solo somos sol y playa, también somos cultura, paisaje y tradición», afirmó Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo. Este evento ha sido organizado por la Mancomunidad del Norte, el Cabildo y el Ayuntamiento de Artenara, además de contar con la colaboración de la Cámara de Comercio de la isla.

Desde las 9.00 hasta las 15.00 horas los asistentes a este evento podrán disfrutar de una mañana cargada de actividades como rutas de senderismo, turismo activo, actividades inclusivas, escalada, espacio para niños y las familias, catas de vino y queso, y por último, un concierto en la plaza de San Matías para cerrar la jornada. Además, también se entregarán varios premios reconociendo las buenas prácticas turísticas de varias empresas del norte de la isla. Entre ellos se encuentran el restaurante Nativo Las Palmas, en Moya, la cafetería Hondo Café, en Agaete, el restaurante Luis, en la Aldea, la casa emblemática Los Oliva, en Gáldar, la casa El Pintón Azul de Valleseco o la quesería Cuevas del Rey, ubicada en Tejeda, entre otros.

Teodoro Sosa, presidente de la Mancomunidad del Norte, anunció que para relanzar este proyecto, que venía un poco de capa caída, «se ha multiplicado la financiación por siete respecto a la que se otorgaba anteriormente». Además, también hizo referencia a la importancia de núcleos alejados como Artenara, que a veces son hasta «olvidados», ya que ahí es donde verdaderamente se encuentra nuestra «gastronomía, paisajes y nuestra identidad como pueblo», clamó orgulloso Sosa.

«Este año el lema de la Organización Mundial del Turismo es 'Turismo y Transformación Sostenible' y tenemos que admitir que nos sentimos plenamente identificados«, comentó Álamo. Esta cuestión está directamente relacionada con el trabajo que se ha hecho desde su concejalía en los últimos años para «diversificar y descentralizar la economía turística», señala. Esto permite que municipios como Artenara, que a priori no son turísticos, «hayan incrementado la facturación un 66% en los últimos cinco años».

El alcalde de Artenara, Jesús Díaz, manifiesta su orgullo de que su municipio acoja una feria de este alcance, puesto significa una forma de «engrandecer un pueblo pequeño que tristemente forma parte de lo que se conoce como la España vaciada». De esta manera, pese a que cada vez haya menos gente en Artenara, «con este tipo de actividades hacemos que la gente acuda, invierta y quiera quedarse para evitar que este municipio desaparezca», sostiene el primer edil. Díaz comentó que esperan recibir durante la jornada unas «500 o 1.000 personas», por lo que no habrá mayores problemas para «encontrar aparcamiento».