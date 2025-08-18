Cuenta atrás para reordenar la dársena interior del muelle de Arguineguín Puertos Canarios contrata la obra para cambiar los pantalanes, reponer la escollera, repavimentar el contradique y recuperar la antigua rampa de varada

Vista de la dársena interior del puerto de Arguineguín y sus tres pantalanes de atraque.

La renovación de los pantalanes, la recuperación de la antigua rampa de varada, la repavimentación del contradique y el mantenimiento de la escollera de protección son sólo algunas de las mejoras previstas en la dársena interior del puerto de Arguineguín incluidas en el contrato de obras adjudicado a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.U.

Puertos Canarios acaba de firmar la adjudicación de ese contrato con un presupuesto de casi 2,08 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses para mejorar la operatividad, seguridad y sostenibilidad de las instalaciones portuarias de Mogán, que albergan una dársena deportiva con capacidad para 180 atraques.

La intervención en la dársena interior pretende solucionar los numerosos problemas que se han creado debido al crecimiento que ha tenido, sin seguir un orden preestablecido, ocasionando la mezcla de diferentes usos y embarcaciones de toda tipología náutica, entre otras disfunciones.

Para acabar con la caótica ordenación del puerto, el proyecto devolverá la escollera de protección interior a su estado y posición original, mediante su retirada y recolocación, formando así un nuevo talud que cumpla la función de minoración del oleaje para la que fue diseñada.

El principal objetivo del proyecto es reordenar la dársena deportiva, dividida en tres pantalanes, para lograr una mejor zonificación y aprovechamiento de su superficie, así como la renovación de todos los elementos que la conforman. Para ello se creará una nueva línea de cantil desde la que partirán las nuevas pasarelas porque la posición de los accesos a los nuevos pantalanes no coincide con las actuales.

También se construirá una nueva rampa de varada porque la actual no es aprovechable en su totalidad, debido a su mala ubicación y escasas dimensiones, lo que limita su uso a embarcaciones de pequeñas esloras. En realidad se recuperará la antigua rampa, que fue demolida, consiguiendo un emplazamiento y una pendiente más cómoda.

Ampliar Vista aérea del puerto de Arguineguín, en Mogán. C7

Además, está previsto implantar un sistema de recogida y tratamiento de aguas en el recinto del varadero del puerto y la reparación de otros desperfectos menores existentes.

Barcos pesqueros y deportivos juntos

En la dársena actual del puerto de Arguineguín comparten pantalán embarcaciones pertenecientes a distintas listas, como es el caso del pantalán número 3, en el que conviven barcos pesqueros con embarcaciones deportivas, causando un conflicto en la convivencia como los malos olores y la presencia de herramientas y aparejos propios de la captura de pescado.

También existe una invasión de la escollera en la lámina de agua de la línea de atraque de los pantalanes 1 y 2 por la existencia de una masa rocosa a poca distancia de la superficie que produce unos calados muy reducidos en las zonas interiores, lo que afecta a la distribución de los atraques y genera una deficiente ordenación de los mismos.

