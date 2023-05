«No creo que haya nadie que pueda aprobar la gestión de este Gobierno»

–¿Qué valoración general hace de esta legislatura?

–Esta legislatura ha sido extraña por todo lo que hemos pasado pero también es en la que ha habido más recursos que nunca y pese a eso, se ha gestionado peor porque los datos, en muchas áreas son muy malos, por lo tanto, creo que el Gobierno ha hecho dejación de sus funciones al no haber ejecutado todo el dinero recaudado y que ha venido también de Europa, por lo que no podemos hacer una valoración positiva de esta legislatura por parte del Gobierno autonómico.

–¿A qué áreas cree que se debería haber destinado ese dinero?

–Uno de los puntos negros ha sido la sanidad, hay que tener en cuenta que en 2023 el presupuesto es superior a los 10 mil millones de euros, algo histórico. Con todo ese dinero, tenemos las listas de espera de Sanidad peor que nunca, a la cola de España. Hoy, un canario tarda 4 meses más por una intervención quirúrgica que un madrileño. Otro punto negro ha sido el empleo, hay un dato que es para llevarse las manos a la cabeza, la tasa de paro juvenil es la más alta de toda Europa. Los jóvenes no se sienten atendidos por el Gobierno, al igual que las personas mayores de 55 años, cuya tasa es la más alta de toda España.

La solución es clara, ayudar a los empresarios, dotándoles de las herramientas necesarias para la generación de empleo, como pueden ser incentivos fiscales para la contratación de estos dos colectivos. No podemos estar dependiendo solo de las ayudas, la gente quiere trabajar, no hay que cortarnos un pelo, no tiene que dar vergüenza hablar del empresariado, aplicando medidas e incentivos fiscales no solo para la generación de empleo sino para potenciar la formación profesional dual yendo de la mano del empresariado para ver cuáles son esos nichos laborales. Yo creo que en esta ocasión el Gobierno no ha estado a la altura de las necesidades del sector.

–¿ A qué se debe la escasez de vivienda en Canarias?

–Durante estos cuatro años no se ha construido ni una sola nueva vivienda pública. Se entregaron 24 viviendas en El Hierro que venían de la legislatura pasada. Lo peor es que hay ayuntamientos que han cedido suelo para su construcción y aun así no se ha construido ni una. Nosotros firmamos a principio de legislatura el pacto canario de la vivienda, lo firmamos todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento, nos comprometimos, arrimamos el hombro y cuatro años después no hay rastro de esas viviendas. Hace poco, Pedro Sánchez habló del aval del 20% para la hipoteca, bienvenido al club, medida que nuestro presidente Manuel Domínguez ya propuso la semana pasada, cosa que nos alegra, que se sumen a las propuestas del PP en materia de vivienda.

–¿Qué está pasando con las infraestructuras?

–No están por ningún lado, la plaza Belén María, la Avenida Marítima, el acceso a la Gran Canaria 3, ni la ampliación de la Gran Canaria 1, es que no hay ni proyecto. Excepto la carretera de Agaete-La Aldea, cuya obra es espectacular pero en la que también se están incumpliendo los plazos. Ni Gran Canaria ni Canarias han avanzado con este Gobierno.

–¿Dónde han fallado en cuanto a educación y políticas sociales ?

–Presumen de ser los mejores y sacan pecho de mejorar la educación de 0 a 3 años, algo que es falso, lo que han implantado es la educación de 2 a 3 años y solo en 22 municipios de 88. Si la calidad en la educación infantil que quiere Torres es que, por ejemplo, en el municipio de Teror, se imparta la educación de 0 a 3 años gratuita en un barracón, la realidad de la educación infantil en Canarias es una vergüenza.

En cuanto a dependencia, han mejorado datos, pero lo han hecho priorizando la prestación económica y no la de servicios, para así maquillar y reducir las listas. Solo el año pasado, fallecieron 3.000 personas esperando por una valoración. Los canarios han tenido al PP arrimando el hombro, haciendo propuestas. A mí sinceramente me duele que se le tome el pelo así a los canarios. En esta legislatura solo ha habido anuncios, cada día uno distinto, pero de eso a su puesta en marcha hay un trecho.

–¿Cómo se acaba con el problema de la burocracia?

–Para reducir la burocracia, las administraciones tienen que llegar al siglo XXI, hay que reducir leyes, simplificarlas. Por ejemplo, pese a estar a favor de luchar contra el cambio climático, votamos en contra de la ley del cambio climático, porque burocratiza mucho el proceso, sobre todo a los ayuntamientos, hay que reunificar leyes y hacerlas accesibles a la ciudadanía, se han empeñado en complicar aun más el funcionamiento de las administraciones.

A por todas «Salimos a ganar y luego hablaremos con aquellos que coincidan con nuestro programa»

–¿En 2019 obtuvieron tres escaños en Gran Canaria, qué esperan este año?

–Desde que Manuel Domínguez llega a la presidencia, uno de sus mandatos principales fue recuperar la confianza de los ciudadanía en el PP, acercándonos a la calle, intentando volver a ser ese partido que fuimos y que a lo largo de los últimos años con la formación de nuevos partidos dentro de nuestro espectro político se había perdido. Lo estamos consiguiendo yo creo que eso se está consiguiendo, hoy la gente nos ve como la alternativa real a este gobierno, hemos salido a la calle a escuchar, a que la gente nos conozca, a que conozca nuestro proyecto, creo que eso nos va ayudar a mejorar muchos nuestros resultados aquí y en todas las islas.

–¿Hay encuestas que reflejan un 'sorpasso' a CC. Lo ven posible?

– Nosotros salimos a ganar, el 'sorpasso' hay que dárselo a este Gobierno, que lo ha gestionado tan mal, que nos ha convertido en esa alternativa, la gente pide un cambio y nosotros estamos trabajando para ello.

Líder «Manuel Domínguez es ese presidente que Canarias está reclamando»

–¿Han analizado posibles pactos?

–Ahora mismo se habla mucho de un pacto PSOE-CC, pero considero que hablar de pactos a día de hoy es faltar el respeto, no podemos ir a las elecciones con eso en mente, no. Se habla mucho en los círculos políticos de un pacto CC-PSOE. Nosotros salimos a ganar y a partir del 28-M, porque no va a haber mayoría absoluta, hablaremos con aquellos en los que coincidamos en el programa.

–¿Qué impacto puede tener el efecto Feijóo?

–Creemos que va a beneficiar nuestros resultados, Feijóo es el presidente que necesita España. En los últimos meses se ha visto ese desgobierno a nivel nacional, con su llegada se ha puesto cordura y madurez política, eso es lo que necesita el país. A nivel autonómico tenemos como líder a una persona cuerda, madura políticamente con una gestión impecable y tres súper mayorías absolutas en Los Realejos. Manuel Domínguez no tiene mancha política de ningún tipo. Es el rostro nuevo, serio, el presidente que Canarias está reclamando porque es una persona que tiene un proyecto claro para esta tierra, una persona que transmite humanidad, que es lo que la gente quiere, humanizar la política, cosa que Manuel Domínguez ha hecho.