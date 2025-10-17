Costas da un mes más para alegar contra el deslinde en El Burrero El anuncio de ampliación del plazo se publicó este viernes en el BOP

Cristina González Oliva Ingenio Viernes, 17 de octubre 2025, 18:53

La Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha ampliado el plazo un mes más para que las personas interesadas puedan examinar el expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre El Castillo de Gando y Guayadeque, así como presentar alegaciones, especialmente los afectados en la zona de El Burrero.

El anuncio lo hizo este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que también hace constar una rectificación de error material en la anterior publicación, concretamente con una fecha.

Costas asegura que amplía el plazo, que inicialmente culminaba el 30 de octubre, con el fin de garantizar la plena publicidad y la participación de las personas interesadas.

Este anuncio responde a una solicitud realizada por el Ayuntamiento, que había solicitado ampliar el plazo, y además porque instaba a la paralización del proceso al entender que estaba incurso en caducidad, ya figuraba como incoación el 22 de noviembre de 2022 y su notificación se hizo el 29 de septiembre. Por ese motivo, ha rectificado en el año, que es 2025.

Cabe recordar que tanto el Consistorio como el Gobierno de Canarias tienen previsto presentar alegaciones, así como los vecinos afectados en el litoral del municipio, que han conformado una plataforma y ya han registrado las primeras alegaciones.