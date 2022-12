Cosecha Directa venderá 29 productos en Alcampo gracias a Gran Canaria Me Gusta La acción se enmarca en los acuerdos de la Consejería de Industria a través de este programa del Cabildo y la Cámara de Comercio de Gran Canaria

El programa Gran Canaria Me gusta del Cabildo insular que lleva a cabo con la Cámara de Comercio de Gran Canaria para la promoción del producto local pone el foco esta vez en los productos ecológicos con una nueva acción de colaboración con las grandes superficies de alimentación y a partir de ayer, Alcampo, en Telde, dispondrá de un estand en el que gracias a la mediación de este programa, la cooperativa de agricultores ecológica Cosecha Directa -formada por 45 agricultores y con 165 hectáreas de terreno- podrá poner a la venta sus productos ecológicos y de Kilómetro 0.

Aguacate, batata, berenjena, brécol, maracuyá, papa para arrugar, pitaya, tomate, tuno, zanahoria, berenjena, col, calabacín, habichuela, limón, naranja y hasta 29 productos de esta cooperativa que todavía tiene potencial para ampliar el número de agricultores integrantes, estarán a la venta en un estand señalizado como producto Gran Canaria Me Gusta Eco. Así lo explicó la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, quien subrayó la importancia de «seguir fomentando el consumo de lo nuestro y poniendo en valor nuestra propia despensa, facilitando también la adquisición de estos productos de producción ecológica que también cumplen con los más altos estándares de calidad y que animo a consumir, puesto que debemos insistir: hacerlo es ayudar a crecer la economía local, lo cual es bueno para todos», aseguró.

Esta es la última de una larga lista de acciones impulsadas por el programa Gran Canaria Me Gusta, donde el modelo de colaboración público privada, entre el Cabildo y la Cámara de Comercio de Gran Canaria está resultado «determinante» para alcanzar «la Ecoisla que pretendemos: generar y diversificar la economía a través del sector primario, creando en la isla una industria agroalimentaria respetuosa con el medio ambiente», según explicó recientemente el propio presidente de la institución, Antonio Morales.

Y es que la Consejería de Industria, junto a la Cámara de Comercio a través de una subvención, ha invertido 2 millones de euros en los últimos dos años en este programa que se ha materializado en acciones como este acuerdo con superficies de alimentación, o con mercados para la señalización del producto local a través de la marca de promoción; las campañas de promoción en mercados municipales; la participación en diferentes ediciones de ferias agroalimentarias a nivel nacional, regional e insular como han sido Alimentaria en Barcelona, Salón Gourmet en Madrid, Gastrocanarias en Tenerife o la feria Gran Canaria Me Gusta en Gran Canaria; las acciones de promoción específica de productos: Ferias de vino, de cerveza, etc. en diferentes municipios de la isla; la creación de la web y primer mercado digital 'Gran Canaria Me Gusta', que aúna en un directorio a alrededor de 200 productores y nueve empresas distribuidoras de la isla; las misiones comerciales internas con responsables de compra de superficies de alimentación y cocineros de la isla; un programa formativo en producto local de Gran Canaria para personal de empresas del sector comercial, Horeca y alumnos de los centros de formación profesional además de para guías turísticos, un catálogo interactivo de productos de Gran Canaria, reconocimiento a los restaurantes con reconocimientos de la guía Michelín, la puesta en marcha de ferias locales Km 0 o el primer Plan de dinamización de mercados de abasto, entre otras.