Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 16 de octubre

Consulta todas las afecciones que afectan a las carreteras de Gran Canaria este jueves

CANARIAS7 Jueves, 16 de octubre 2025, 09:07 Comenta Compartir

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 16 de octubre, en Gran Canaria.

GC 21 KM 17+000 al 18+000, Teror

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Rodaje Gummy

- Fecha inicio: 16 de octubre

- Hora inicio: 10:00h

- Hora fin: 15:00h

GC 503 KM 8+300 al 9+000

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes (máximo 15 minutos en ambos sentidos)

- Descripción: Rodaje Just Play Dead

- Fecha inicio: 16 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 19:00

