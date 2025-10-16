Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida Las Palmas de Gran Canaria. Autopista GC-1. Gerardo Montesdeoca
Tráfico Gran Canaria

Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 16 de octubre

TRÁFICO ·

Consulta todas las afecciones que afectan a las carreteras de Gran Canaria este jueves

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:07

Comenta

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que exigen la atención de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.

Es importante consultar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones de tráfico hoy, 16 de octubre, en Gran Canaria.

GC 21 KM 17+000 al 18+000, Teror

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Rodaje Gummy

- Fecha inicio: 16 de octubre

- Hora inicio: 10:00h

- Hora fin: 15:00h

GC- 604 KM 26+000 al 28+000

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Reportaje fotográfico de moda

- Fecha inicio: Del día 16 o 17 de octubre

- Hora inicio: 7:00h

- Hora fin: 20:00h

GC 503 KM 8+300 al 9+000

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes (máximo 15 minutos en ambos sentidos)

- Descripción: Rodaje Just Play Dead

- Fecha inicio: 16 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 19:00

GC- 604 KM 26+000 al 28+000

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Reportaje fotográfico de moda

- Fecha inicio: del día 16 o 17 de octubre

- Hora inicio: 7:00h

- Hora fin: 20:00h

GC 503 KM 8+300 al 9+000

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Rodaje Just Play Dead

- Fecha inicio: 16 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 19:00

GC 21 KM 17+000 al 18+000, Teror

- Aviso: Cortes de tráfico intermitentes

- Descripción: Rodaje Gummy

- Fecha inicio: 16 de octubre

- Hora inicio: 10:00h

- Hora fin: 15:00h

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»
  7. 7 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  8. 8 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  9. 9 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  10. 10 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 15 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 16 de octubre

Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 16 de octubre