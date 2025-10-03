Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un atasco en Gran Canaria
Tráfico Gran Canaria

Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 3 de octubre

Consulta todas las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este viernes

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:15

Comenta

Las carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por restricciones de tráfico que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.

Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 3 de octubre, en Gran Canaria.

GC-65 KM 0+900 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 3 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-60 KM 28+840 - Fataga - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Reparar firme

- Fecha inicio: 3 de octubre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC 75 KM 14+00 al 8+900 ambos sentidos - Corvo/La Fragata - Moya

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cuenta y márgenes

- Fecha inicio: 3 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

GC 220 KM 25+350 ambos sentidos - Cruce de Los Garajes - Gáldar

- Aviso: Precaución

- Descripción: Instalación de señales de código

- Fecha inicio: 3 de octubre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  2. 2 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  3. 3 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  6. 6 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  7. 7 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  8. 8 Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos
  9. 9 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  10. 10 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 3 de octubre

Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 3 de octubre