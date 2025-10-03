Cortes de carreteras y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy viernes 3 de octubre
Consulta todas las afectaciones al tráfico en Gran Canaria este viernes
Viernes, 3 de octubre 2025, 09:15
Las carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ven afectadas por restricciones de tráfico que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de dos fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, y situaciones no planificadas. Los sucesos pueden ser choques, mal tiempo (especialmente en zonas de cumbre o costa), y eventos especiales que requieren cierres temporales.
Es importante consultar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con afectación al tráfico hoy, 3 de octubre, en Gran Canaria.
❌Precaución❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) October 3, 2025
Limpieza de cunetas
🛣️GC-65 KM 0+900 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
🗓️3 de octubre
⏰07:30 a 15:00h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/0IeuUwfYjM
GC-65 KM 0+900 al 4+500 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 3 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-60 KM 28+840 - Fataga - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Reparar firme
- Fecha inicio: 3 de octubre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC 75 KM 14+00 al 8+900 ambos sentidos - Corvo/La Fragata - Moya
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cuenta y márgenes
- Fecha inicio: 3 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC 220 KM 25+350 ambos sentidos - Cruce de Los Garajes - Gáldar
- Aviso: Precaución
- Descripción: Instalación de señales de código
- Fecha inicio: 3 de octubre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00