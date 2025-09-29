Cortes de carreteras y afectaciones de tráfico en Gran Canaria hoy lunes 29 de septiembre
Consulta las carreteras afectadas por cortes y restricciones en Gran Canaria este lunes
Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:07
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que precisan de la vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejoras programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, además de las situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.
Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 29 de septiembre, en Gran Canaria.
GC 65 KM 0+300 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 29 de septiembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00
❌Precaución❌— CarreterasCabGC (@carreterasCabGC) September 29, 2025
Limpieza de cunetas
🛣️GC 65 KM 0+300 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana
🗓️29 de septiembre
⏰07:30 a 15:00 h.#CarreterasGC @guaguasglobal @FET_CANARIAS pic.twitter.com/t3SQgClNQT
GC-654 KM 1+940 al 2+550, carretera de Risco Blanco, en San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Cierre total
- Descripción: Estabilización de taludes
- Fecha inicio: 29 de septiembre hasta finalización de obras
- Hora inicio: 08:00
- Hora fin: 18:00h
GC 551 KM 6+020, Los Corralillos/Era del Cardón - Agüimes
- Aviso: Semáforos
- Descripción: Limpieza de cunetas y margen con retroexcavadora
- Fecha inicio: 29 de septiembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-75 KM 16+000 al 8+900, ambos sentidos - Corvo/La Fragata - Moya
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cuneta y márgenes
- Fecha inicio: 29 de septiembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-654 KM 1+940 al 2+550, carretera de Risco Blanco, en San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Cierre total
- Descripción: Estabilización de taludes
- Fecha inicio: 29 de septiembre hasta finalización de obras
- Hora inicio: 08:00
- Hora fin: 18:00h
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.