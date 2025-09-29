Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Audiencia de Cuentas de Canarias, en directo: se presentan los informes de fiscalización de ayuntamientos y cabildos
Imagen de un atasco en la GC-1. Juan Carlos Alonso
Carreteras Gran Canaria

Cortes de carreteras y afectaciones de tráfico en Gran Canaria hoy lunes 29 de septiembre

Consulta las carreteras afectadas por cortes y restricciones en Gran Canaria este lunes

CANARIAS7

CANARIAS7

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:07

La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por obras en la carretera que precisan de la vigilancia de conductores y planificadores. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejoras programadas, cruciales para la conservación de infraestructuras vitales como la GC-1 y la GC-2, además de las situaciones no planificadas. Los eventos imprevistos incluyen accidentes, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y la celebración de actos públicos que requieren cierres temporales.

Es importante revisar las informaciones oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de cualquier desplazamiento para conocer los cortes, desvíos y horarios de afectación. A continuación, puedes obtener información de las carreteras cortadas o con restricciones de tráfico hoy, 29 de septiembre, en Gran Canaria.

GC 65 KM 0+300 - Tunte/Santa Lucía - San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cunetas

- Fecha inicio: 29 de septiembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00

GC-654 KM 1+940 al 2+550, carretera de Risco Blanco, en San Bartolomé de Tirajana

- Aviso: Cierre total

- Descripción: Estabilización de taludes

- Fecha inicio: 29 de septiembre hasta finalización de obras

- Hora inicio: 08:00

- Hora fin: 18:00h

GC 551 KM 6+020, Los Corralillos/Era del Cardón - Agüimes

- Aviso: Semáforos

- Descripción: Limpieza de cunetas y margen con retroexcavadora

- Fecha inicio: 29 de septiembre

- Hora inicio: 07:30

- Hora fin: 15:00h

GC-75 KM 16+000 al 8+900, ambos sentidos - Corvo/La Fragata - Moya

- Aviso: Precaución

- Descripción: Limpieza de cuneta y márgenes

- Fecha inicio: 29 de septiembre

- Hora inicio: 07:00

- Hora fin: 15:00h

