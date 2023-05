«Estoy convencido de que la victoria está al alcance de nuestra mano»

–¿Cómo valora esta legislatura?

–Yo valoro dos legislaturas, porque el tripartito de izquierdas lleva ya ocho años de Gobierno y no hay más que preguntarle a los ciudadanos cuál es su situación personal, familiar y económica. Estoy convencido que la situación es peor que en 2015, a la gente le cuesta más llegar a final de mes, tenemos altos grados de pobreza, de pobreza infantil, un paro superior a la media nacional. Hay determinados problemas enquistados que no se resuelven, la atención a nuestros mayores es bastante deficiente, hay un problema enorme con la vivienda pública, que fuera de las promesas y bromas de Pedro Sánchez en los últimos días, en Canarias no se ha construido ni una sola vivienda pública en ocho años, hay muchos jóvenes que demandan vivienda.

Hay datos francamente desoladores, hay 250 mujeres víctimas de violencia de género demandantes de vivienda y solo tres la han recibido, al igual que pasa con los mayores de 65 años. Hay dirigentes tanto en el Gobierno como en el Cabildo que tienen 'turismofobia' y Gran Canaria no se puede permitir ver al turismo como un adversario sino una actividad económica que hay que proteger y mejorar. En síntesis, creo que el resultado es francamente negativo, por eso me presento para intentar cambiar las cosas.

Noticia Relacionada El lado más personal de Miguel Jorge CANARIAS7

–¿Sobre qué tres pilares basaría un posible mandato?

–Políticas sociales, movilidad y turismo. La movilidad, porque va a peor, los empresarios cifran en un 20% las horas perdidas, lo que les lastra en la competitividad y productividad de sus actividades empresariales y no se ha hecho nada para resolver esos problemas, es más, se han puesto de perfil, la GC-1 y la GC-3 son claros ejemplos de que no existe una política de movilidad en el Cabildo de Gran Canaria. En segundo lugar, el turismo, porque creo que las instituciones públicas han abandonado la renovación y la mejora de los equipamientos que les corresponden a las administraciones.

Me refiero al Ayuntamiento de San Bartolomé, al Cabildo y al propio Gobierno. Las imágenes de las zonas turísticas tradicionales que se llevan nuestros turistas cuando vuelven a sus países son muy lamentables y después en política social han dejado mucho que desear, los mayores no han obtenido respuestas que requerían, analizando el capítulo de inversiones del instituto social y el sociosanitario, los niveles de ejecución son del 16%, y el 11%. Se tendría que haber habilitado 1.600 plazas y apenas llegan al 6%.

–¿Cómo se puede seguir mejorando el nivel de empleo?

–Es evidente que en las espaldas del Cabildo no cabe todo, el empleo es una política transversal que afecta al sector privado, al público y a instituciones de todo signo. Es verdad que el Cabildo tiene que poner las condiciones para que se genere el mayor empleo posible y eso se hace, removiendo obstáculos, quitando trabas burocráticas, promoviendo la Formación Profesional Dual adaptando las ofertas con las demandas que la sociedad requiere, algo que no se está produciendo.

Hoy, los planes de empleo del Cabildo simplemente sirven, que no es poco, pero no es la misión fundamental, para llevar un salario a las familias que no tienen recursos. Pero si hablamos de inserción laboral, el porcentaje es muy poquito. Hay que apostar por planes que vayan de la mano del sector privado, a través de prácticas y contratación de empresas y no a través de los planes típicos a los que acuden los ayuntamientos.

Anticipación «Si se hubiese actuado con antelación, hoy muchos problemas estarían resueltos»

–Han sido cuatro años convulsos en el área de Deportes, especialmente en la gestión del CB Gran Canaria, ¿qué planes tienen para esta consejería?

–El CB Gran Canaria es patrimonio de los grancanarios y el Cabildo bajo mi presidencia, en caso de que la consiga, va a seguir apostando por el baloncesto. Somos un club público y por tanto, lo lógico y deseable es que la sociedad civil participe de la propiedad del club. La tarea esencial del Instituto de Deportes es ayudar a los municipios a crear equipamientos deportivos de calidad. Vamos a tratar de elaborar un censo de todas las instalaciones deportivas de la isla, ver su estado y tratar de que todos los grancanarios vengan de donde vengan tengan los mismos derechos para la práctica deportiva.

–¿Consideran clave las energías renovables?

–Por supuesto, esto no es patrimonio de ningún partido o ideología, hoy en día hay que apostar sí o sí por las renovables, por la descarbonización de la isla, por la reducción de emisiones de CO2. Defendemos el proyecto Chira-Soria, creemos que es un buen proyecto e intentaremos culminarlo lo antes posible al igual que seguir aumentando la capacidad de producción de renovables para tratar de ser autosuficientes.

–¿Cree que el Proyecto Chira-Soria acabará con el problema de agua en la isla?

–No, para resolver el problema de agua hay que tratar de ser más eficiente en la desalación de aguas y culminar el ciclo integral del agua para que toda ese agua pueda ser reutilizable e impulsar una red de reutilización de aguas depuradas para distribuir el riego en todos los lugares que sea necesario. Tratar de reducir todas las pérdidas en las redes de abastecimiento de aguas, ya que es mucho lo que se pierde por la mala calidad de las redes para abasto domiciliario.

Crítico «La solución al tripartito no puede venir por medio de los que son el problema»

–Desde el partido se habla mucho del municipalismo, ¿qué planes tienen?

–Yo que soy alcalde, me parece esencial que el Cabildo tenga una visión municipalista de Gran Canaria, una apuesta por los ayuntamientos, por la mejora de los servicios públicos municipales, por los equipamientos, las infraestructuras, no en vano, uno de los puntos del programa electoral es duplicar la financiación del Plan de Cooperación, porque creo que 15 millones de euros es una cantidad escasa para los casi 900 millones de euros que hay de presupuesto, no puede ser siempre la misma cantidad cuando el presupuesto ha ido creciendo exponencialmente.

–¿Qué sensaciones tiene de cara al 28M?

–Las sensaciones que me transmite la gente son buenas, de que el Partido Popular está en alza, que cada día que pasa nos apoyan más. Creo que hay un hartazgo político importante del PSOE, particularmente en la figura de Pedro Sánchez, y el 28M puede ser el primer hito de este 2023 para decirle a Sánchez, basta ya y manifestar nuestro descontento y repulsa a las políticas populistas que está haciendo y así me lo transmiten los ciudadanos, por lo que creo que nuestros resultados van a ser mejores de lo que marcan las encuestas.

Mi candidatura es bastante moderada, centrada, con sentido común, yo soy una persona dialogante, que se caracteriza por hablar con todos y por tanto, creo de verdad, que en mi candidatura caben desde los votantes tradicionales de la derecha a los socialistas desencantados con lo que ha hecho el PSOE echándose en los brazos de los independentistas y de los herederos de ETA.