Continúa la peregrinación rumbo a Teror

Miles de personas acudieron a la Villa Mariana en un domingo especial y lleno de tradición que culminó con la procesión de la Virgen del Pino por las calles del casco

Domingo, 14 de septiembre 2025

Teror congregó este domingo a miles de peregrinos y es que se celebró el tradicional Día de las Marías, que se celebra siempre el domingo posterior al Día del Pino y que en los últimos años se ha convertido en la fecha preferida de muchos devotos que huyen de las masificaciones del día principal de la festividad, el 8 de septiembre, y su víspera para acercarse a ver a la Virgen del Pino.

La imagen de la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, salió por la noche en procesión por las calles del casco, haciendo el recorrido alrededor de la Basílica y pasando por detrás del Palacio Episcopal. La de este domingo ha sido su tercera salida a la calle este año, tras la 52ª Bajada a la Catedral el pasado 31 de mayo, y el pasado 8 de septiembre, Día del Pino.

Pero la procesión fue el broche final a una jornada muy intensa, con la presencia de miles de personas. El Plan de Seguridad de la Fiesta del Pino volvió a activar ayer la restricción de tráfico en la GC-21 en sentido único de Las Palmas de Gran Canaria a Teror desde las 7:00 a las 15:00 horas, y en la GC-43 en sentido único de Teror a Arucas, en el mismo horario.

A mediodía se realizó la solemne eucaristía homenaje del Colegio de Abogados a su Patrona, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos. Mientras que como actividad festiva, el Día de las Marías estuvo muy animado a mediodía con la Verbena del Solajero, a las 14:00 horas en la Plaza de Sintes, donde Star Music y Leyenda Joven se encargaron de poner la nota musical.

Por la tarde se efectuó la solemne eucaristía, oficiada por Cristóbal Déniz, y posteriormente se inició la procesión del Día de las Marías, a partir de las 20.00 horas con muchísimo público asistente. Durante el recorrido destacar que el trono de la Virgen realizó su parada habitual en el Muro Nuevo, y en ese momento tuvo lugar la exhibición de fuegos artificiales del Día de las Marías, a cargo de la pirotecnia El Pilar, con Benjamín Dávila al frente.

Teror vivió este domingor otro de sus días grandes. El Día de las Marías desbordó todas las previsiones y miles de peregrinos se acercaron a la Villa Mariana para ver a la Patrona y disfrutar de una jornada dominical llena de tradición, devoción y diversión. Los terorenses y visitantes disfrutaron de una jornada entrañable.