Construplan y Acciona ejecutarán la ampliación de la desaladora del sureste Las obras se adjudicaron por 3 millones de euros, uno menos del precio de licitación, y permitirán incrementar la producción en 5.000 metros cúbicos diarios

Cristina González Oliva Ingenio Sábado, 18 de octubre 2025, 23:35

La Mancomunidad del Sureste ha adjudicado a Construplan y a Acciona los trabajos de ampliación de la desaladora que abastece a los municipios de Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes. Finalmente la inversión será de tres millones de euros, un millón de euros menos de lo que había salido a licitación. Los trabajos permitirán que la instalación pase de una producción de 33.000 metros cúbicos al día a 38.000, lo que equivale a 5.000 más.

La empresa Construplan, Construcción y Planificación será la encargada de ejecutar la obra civil, correspondiente al lote 1, con una inversión de 1.387.792 euros y un plazo de nueve meses.

Por su parte, Acciona Agua, será la responsable de realizar el equipamiento por 1.629.080 euros, un millón de euros menos de lo que había salido a licitación, y un plazo de un año. La ampliación tenía previsto una inversión de cuatro millones de euros financiados por el Cabildo grancanario.

Garantizar el suministro

Con esta acometida se busca garantizar la calidad de suministro de agua potable a los tres municipios que conforman la comarca, que suman más de 138.000 habitantes, y además cubre los previsibles incrementos de población futura. Asimismo, permitirá sostener los consumos de agua en otros sectores diferentes al doméstico, como son la agricultura o la industria.

El nuevo bastidor de la planta se ubicará en una parcela de 480 metros cuadrados dentro también de las instalaciones de la actual desaladora, en Pozo Izquierdo (Santa Lucía de Tirajana), y se ejecutará de acuerdo a un proyecto piloto del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el módulo experimental de alta eficiencia energética Desalro 2.0, que abaratará los costes de producción del agua.

La obra se enmarca en el Plan de Acción contra la Sequía que ha puesto en marcha el Cabildo para garantizar la calidad de suministro de agua potable a los tres municipios.