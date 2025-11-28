La construcción del emisario de Bocabarranco de Gáldar sale otra vez a concurso El precio de la obra ha subido de 8,7 a 12,95 millones de euros después de que el primer intento de adjudicación de 2025 quedase desierto porque los costes incluidos databan de 2022

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:33

El Consejo Insular de Aguas (CIA) acaba de licitar por segunda vez en 2025 la construcción del emisario submarino de Bocabarranco, en la costa de Gáldar, después de actualizar su coste, que sube de 8,7 a 12,95 millones de euros, y de que el primer intento de adjudicación quedase desierto porque los precios previstos en el pliego eran de 2022.

El concurso se divide en dos lotes, el de la obra en sí y el de la dirección facultativa y coordinación de la seguridad, y las empresas pueden presentar ofertas a los dos, hasta el 8 de enero de 2016, pero sólo podrán ser adjudicatarias de uno.

La construcción del nuevo emisario, con un plazo de ejecución de 27 meses, es necesaria para el vertido del agua procesada en la depuradora de Guía-Gáldar y de la salmuera procedente de las plantas desaladoras de Bocabarranco y Agragua. Ese vertido se produce ahora por una conducción de desagüe no ejecutada en su totalidad. Sólo se han tendido los primeros 200 metros.

El emisario sustituirá a esa conducción obsoleta y verterá las aguas residuales y la salmuera de las tres plantas a 15 metros de profundidad y a más de 600 metros de distancia de la orilla.

El proyecto de construcción del emisario se decanta por un sistema de perforación de microtúnel, que esconderá la mayor parte de esa conducción y evitará el uso de explosivos.

La construcción del emisario permitirá la recuperación de la playa de Bocabarranco y satisfacer así una demanda histórica de Gáldar, que lleva una década intentando hacer realidad el proyecto que garantizará un vertido en condiciones adecuadas y seguras para el medio marino y para los bañistas.

En marzo pasado, la Mesa de Contratación del CIA declaró desierto el contrato licitado para construir el emisario porque no se presentó ninguna oferta. Varias empresas habían comunicado que los costes previstos «estaban muy por debajo de los precios actuales de mercado» porque el proyecto de obra había sido redactado en el año 2022.