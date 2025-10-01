Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La obra en el entorno del Faro de Maspalomas tendrá una duración estimada de unos cinco meses. C7

El Consorcio Maspalomas adjudica por 400.000 euros el acondicionamiento del entono del Faro

La actuación permitirá concluir la actuación de mejora del paseo de Meloneras, mediante la renovación completa del paseo marítimo

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:24

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria, integrado por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha adjudicado la obra de 'Remodelación del Entorno Faro Maspalomas' con base al proyecto denominado 'Acondicionamiento del Paseo Meloneras entorno Faro Maspalomas' una de las zonas más emblemáticas y visitadas.

La inversión, que asciende a 400.955,79 euros, está financiada por el Cabildo de Gran Canaria, Turismo, contempla una duración estimada de unos cinco meses de obras, previendo su inicio a finales de este mes de noviembre. Esta actuación altamente demandada por residentes y visitantes permitirá rehabilitar un tramo de unos 115 metros del Paseo Marítimo de Meloneras, y el Muelle peatonal uno de los espacios públicos más transitados de la zona. De esta forma, se completarán la obra en dos fases consecutivas, las fases 1 y 2 del proyecto de mejora del paseo completo, garantizando su accesibilidad y aportando una imagen renovada a la urbanización turística de Meloneras.

Las obras contemplan la demolición del pavimento existente y posterior repavimentacion del tramo de paseo marítimo indicado, así como del muelle o dique existente, la nueva construcción de la una rampa accesible de gran amplitud en continuidad con el paseo, la sustitución de bordillos y graderíos, la modernización del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la reposición de barandillas y la reparación de rampas y escaleras. El objetivo principal de esta actuación es renovar un lugar único para potenciar la calidad y el atractivo turístico del entorno del Faro de Maspalomas, considerado uno de los espacios más emblemáticos de Gran Canaria, completar la reforma del Paseo Meloneras en su continuidad hacia la Playa de Maspalomas, con estándares de accesibilidad para comodidad y disfrute tanto de residentes como de visitante

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  3. 3 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Gustavo Suárez, policía local de Agaete: «Llevo más de un año sufriendo una caza de brujas»
  5. 5 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  6. 6 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  7. 7 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  8. 8 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  9. 9 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  10. 10 Segunda quiebra en 24 horas: Braathens, con rutas a Suecia, cesa sus vuelos por falta de liquidez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Consorcio Maspalomas adjudica por 400.000 euros el acondicionamiento del entono del Faro

El Consorcio Maspalomas adjudica por 400.000 euros el acondicionamiento del entono del Faro