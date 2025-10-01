El Consorcio Maspalomas adjudica por 400.000 euros el acondicionamiento del entono del Faro

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:24 Comenta Compartir

El Consorcio Maspalomas Gran Canaria, integrado por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha adjudicado la obra de 'Remodelación del Entorno Faro Maspalomas' con base al proyecto denominado 'Acondicionamiento del Paseo Meloneras entorno Faro Maspalomas' una de las zonas más emblemáticas y visitadas.

La inversión, que asciende a 400.955,79 euros, está financiada por el Cabildo de Gran Canaria, Turismo, contempla una duración estimada de unos cinco meses de obras, previendo su inicio a finales de este mes de noviembre. Esta actuación altamente demandada por residentes y visitantes permitirá rehabilitar un tramo de unos 115 metros del Paseo Marítimo de Meloneras, y el Muelle peatonal uno de los espacios públicos más transitados de la zona. De esta forma, se completarán la obra en dos fases consecutivas, las fases 1 y 2 del proyecto de mejora del paseo completo, garantizando su accesibilidad y aportando una imagen renovada a la urbanización turística de Meloneras.

Las obras contemplan la demolición del pavimento existente y posterior repavimentacion del tramo de paseo marítimo indicado, así como del muelle o dique existente, la nueva construcción de la una rampa accesible de gran amplitud en continuidad con el paseo, la sustitución de bordillos y graderíos, la modernización del alumbrado público, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la reposición de barandillas y la reparación de rampas y escaleras. El objetivo principal de esta actuación es renovar un lugar único para potenciar la calidad y el atractivo turístico del entorno del Faro de Maspalomas, considerado uno de los espacios más emblemáticos de Gran Canaria, completar la reforma del Paseo Meloneras en su continuidad hacia la Playa de Maspalomas, con estándares de accesibilidad para comodidad y disfrute tanto de residentes como de visitante