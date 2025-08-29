La comunidad energética de Siete Palmas realiza 25 instalaciones solares en once edificios El proyecto de colaboración público-privada, impulsado por el Cabildo y coordinado por el CIEGC, permitirá el consumo compartido de energía renovabl

El consejero de Energía del Cabildo, Raúl García, junto al director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, visitaron este viernes las obras de la comunidad energética de Siete Palmas que se encuentran en fase avanzada con la ejecución de 25 instalaciones fotovoltaicas distribuidas en once cubiertas solares de edificios del barrio.

Hasta la fecha, cerca de 300 vecinos y vecinas ya han reservado el 25% de la potencia disponible (279,30 kWp). Las obras de fontanería y electricidad se desarrollan en todos los edificios, mientras que en los situados en el número 18 y 36 los trabajos están más avanzados, con las estructuras solares instaladas y los primeros módulos fotovoltaicos en proceso de colocación.

García destacó que «Siete Palmas demuestra que la transición energética se construye desde los barrios. Con once cubiertas activas y más de 1 MWp instalado, damos un paso decisivo hacia la democratización del acceso a la energía y la reducción de la factura eléctrica de cientos de familias. La respuesta vecinal es muy positiva, con un 25% ya reservado y crecerá con la campaña de acogida que vamos a lanzar en breve».

El director insular de Energía y Clima añadió que «queremos que en muy poco tiempo la comunidad empiece a autogenerar y compartir energía limpia, por lo que animamos a sus vecinos y vecinas, así como a las empresas a sumarse a esta iniciativa».

Asimismo, el vocal de la comunidad energética de Siete Palmas, René Ramos, que estuvo acompañado de otro de sus miembros, Francisco González, expresó que «gracias a la ayuda de todos los vecinos, y de todas las juntas de propietarios, se ha puesto a disposición de esta comunidad un suelo que era inútil para que ahora produzca energía limpia», a lo que añadió que «ver este proyecto plasmado de esta forma es muy emocionante».

La comunidad energética de Siete Palmas cuenta con una inversión de 1.285.177 euros, financiados en un 80% con Fondos Next Generation del Gobierno de Canarias y en un 20% mediante un crédito concedido por la empresa instaladora a la propia comunidad energética.