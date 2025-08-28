La Comunidad Energética de San Mateo busca vecinos que quieran sumarse El proyecto contempla plantas fotovoltaicas en las cubiertas de la Piscina Municipal, la Escuela Infantil, el CEIP Profesor Rafael Gómez Santos y la Bodega Insular

CANARIAS7 San Mateo Jueves, 28 de agosto 2025, 17:13 Comenta Compartir

El Consejo Insular de la Energía (CIE), a través de su Oficina de Transformación Comunitaria, ha presentado de manera oficial la Comunidad Energética de San Mateo y un vídeo informativo destinado a animar a los vecinos del municipio a sumarse a este movimiento ciudadano y participativo que aprovecha las energías renovables para ganar autonomía energética y reducir la huella ecológica.

La Comunidad Energética de San Mateo, que se constituyó con el apoyo del CIE, contempla la instalación de plantas fotovoltaicas en cubiertas de edificios municipales, como la Piscina Municipal, la Escuela Infantil y el CEIP Profesor Rafael Gómez Santos, además de en el edificio de la Bodega Insular. Estos espacios públicos serán habilitados para la generación de energía renovable que será distribuida entre los socios y socias de la comunidad.

En el acto, el consejero de Energía del Cabildo, Raúl García, destacó que este proyecto «supone un paso firme hacia la transición energética y la sostenibilidad en las medianías, permitiendo a la ciudadanía pagar menos por la luz y, al mismo tiempo, utilizar energía 100% renovable».

En este sentido, subrayó que «no hace falta disponer de una cubierta propia para poner una planta fotovoltaica, basta con sumarse a la comunidad y beneficiarse de las instalaciones municipales o insulares, como si cada miembro alquilara una parte de la planta solar, ya sea en una instalación del Ayuntamiento o, en el caso de la Bodega Insular, del Cabildo».

Por su parte, la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón animó «a los vecinos y vecinas de la Vega, así como a las empresas a sumarse a esta iniciativa, que supone un paso firme hacia un modelo más sostenible para San Mateo, y entre todos aportar nuestro granito de arena para beneficiar al planeta».

El presidente de la Comunidad Energética, Aday Reina, afirmó que «cuantas más personas nos sumemos a esta iniciativa, mayores beneficios podremos conseguir para todos en el ahorro de la factura, gracias al autoconsumo colectivo».

La energía generada en esta comunidad energética se repartirá entre los miembros a través de coeficientes previamente acordados, sin necesidad de estar en el mismo edificio, y con la posibilidad de beneficiarse quienes residan en un radio de hasta dos kilómetros de las instalaciones fotovoltaicas.

El CIE continúa asesorando a comunidades energéticas en distintos municipios de la isla y promoviendo la cesión de cubiertas de edificios, tanto públicos como privados, a través de la web www.comunidadesenergeticasdegrancanaria.com