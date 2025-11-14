Comienzan las obras del nuevo acceso peatonal y de tráfico rodado al IES Agáldar

CANARIAS7 Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gáldar ha iniciado la ejecución de una obra que dotará al instituto El IES Agáldar de un nuevo acceso peatonal y rodado desde la calle Mercedes Delgado, reforzando su integración con el casco urbano de Gáldar. Se trata de una intervención demandada por la comunidad educativa y que, en breve, permitirá acceder al centro por vías distintas, garantizando mayor comodidad, fluidez y protección tanto para estudiantes como para familias y docentes.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha acudido al lugar para presenciar el inicio de los trabajos acompañado del primer teniente alcalde, Julio Mateo; el concejal de Urbanismo, Heriberto Reyes; la concejal de Educación Rita Cabrera; el concejal de Patrimonio Histórico, Carlos Ruiz Moreno; el Concejal de Turismo y Medioambiente, Ulises Miranda. Durante la visita, el alcalde subrayó la «importancia estratégica de esta infraestructura» dentro del compromiso municipal con una movilidad urbana más segura y sostenible.

La obra cuenta con un presupuesto total de 500.000 euros, financiados en un 60 % por la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la convocatoria destinada a la implementación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en municipios canarios. El 40 % restante está aportado por el Consistorio. Según ha señalado el primer edil, esta intervención forma parte de un conjunto más amplio de actuaciones llevadas a cabo en distintos centros educativos del municipio para garantizar accesos seguros y fomentar modos de desplazamiento activos y sostenibles.

El nuevo vial que arranca desde la fachada norte del IES Agáldar tendrá una longitud de 140 metros y una anchura total de 9 metros. Su diseño contempla dos carriles de circulación de 3,5 metros cada uno, permitiendo el tráfico en ambos sentidos, y una acera de 2 metros de ancho en el margen izquierdo para facilitar y proteger el tránsito peatonal. Paralelamente, se ejecutará el ensanche de un tramo del callejón de La Palma, de 88 metros de longitud, que pasará a disponer de dos carriles de 3 metros de anchura (también en doble sentido) y una acera en el margen derecho, integrando así esta vía en la red de accesos mejorados al instituto.

Con esta obra, el IES Agáldar pasará a estar conectado por tres vías diferenciadas al casco urbano de Gáldar; la ya existente desde la calle San Sebastián, la del Barranco de Gáldar y, próximamente, la nueva desde la calle Mercedes Delgado, reforzada por la mejora del callejón de La Palma. Esta triple conexión responde a una necesidad real de la comunidad educativa y también contribuye a descongestionar los flujos de entrada y salida del centro, favoreciendo alternativas seguras y eficientes para desplazarse, ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo.