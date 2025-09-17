Comienzan las obras de acondicionamiento en el recinto ferial de Arucas Los trabajos, que durarán 22 meses, han llevado a que el Ayuntamiento habilite nuevas zonas para estacionar

David Rodríguez Medina Arucas Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:01

Pese a que las plazas de aparcamiento en el casco urbano de Arucas se verán reducidas a partir de este lunes, debido al comienzo de las obras de acondicionamiento del espacio multiusos que sirve tanto de recinto ferial como de aparcamiento, el Ayuntamiento durante los últimos meses ha ido adquiriendo terrenos y habilitándolos en los alrededores del casco urbano para ofrecer nuevas posibilidades para estacionar. En total son 20.000 metros cuadrados destinados a nuevos aparcamientos, frente a los 12.000 de superficie que tiene el recinto ferial. Todo ello hace que aumente el número de plazas de estacionamiento en el municipio, manteniéndose estas nuevas zonas incluso cuando terminen las obras.

La concejala de Infraestructuras del órgano municipal, Esther Suárez, afirma que «este proyecto va enfocado a tener un lugar que se conserve en las condiciones óptimas para que cumpla su función de espacio multiusos». Además, Suárez ve imprescindible que este recinto ferial «se adapte al entorno donde se encuentra, justo enfrente de la iglesia San Juan Bautista, declarada Bien de Interés Cultural», señala.

Ante el malestar en muchos vecinos por la más que evidente reducción de aparcamientos en el enclave del casco urbano de Arucas, la concejala valora positivamente los esfuerzos que ha realizado el Ayuntamiento para ofrecer alternativas y cumplir con las demandas previstas.

Por esta razón, desde el órgano municipal se han creado bolsas alternativas de estacionamiento como en la calle Poeta Domingo Rivero -la trasera del cementerio municipal-, en la carretera que va hacia Visvique -junto a la imagen de la Virgen del Pino-, en la calle Poeta Pedro Lezcano o en la Avenida Agustín Millares Carló.

Sin embargo, Eduardo Marrero, concejal y portavoz de Coalición Canaria en Arucas, considera que los esfuerzos por parte del Ayuntamiento no han sido suficientes frente a la demanda de aparcamientos que habrá durante los próximos meses. El primer edil de CC propuso en uno de los plenos celebrados en el Ayuntamiento de Arucas que los aparcamientos que están en la zona de Las Vegas, junto al antiguo mercado, podrían ser habilitados como un espacio de estacionamiento público.

«El segundo teniente de alcalde, Óliver de Armas, argumentó que trasladaron al personal de seguridad que custodiaba esos aparcamientos y hacia la biblioteca. Por ello ahora mismo solo los puede usar la Policía Local para estacionar sus vehículos», critica Marrero.

La entidad encargada de ejecutar estas obras es la empresa Félix Santiago S.L., tras haber ganado el concurso de licitación al abaratar el precio del presupuesto que presentó el Ayuntamiento al sacar la obra a concurso, pasando de 3,73 a 3,1 millones. Otro de los factores que llevaron a seleccionar a la empresa canaria fue la reducción del plazo de ejecución, de 26 a 22 meses, además de ofrecer un periodo de garantía de 24 meses.

