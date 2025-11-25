Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Derribo de los antiguos salones parroquiales de la iglesia de Santa Lucía.
Derribo de los antiguos salones parroquiales de la iglesia de Santa Lucía. C7

Comienza el derribo de los antiguos salones parroquiales de la iglesia de Santa Lucía

La actuación se enmarca en las obras de rehabilitación del templo para reforzar su cimentación

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa Lucía han entrado este martes en una fase decisiva con el inicio del derribo de los antiguos salones parroquiales, una construcción anexa sin valor patrimonial cuya demolición permitirá reforzar la cimentación y levantar un nuevo edificio de tres plantas.

Los trabajos, que comenzaron en octubre y cuentan con un plazo estimado de 18 meses, consisten en la instalación de micropilotes en el suelo para evitar el riesgo de hundimiento que presentaba el edificio debido a la inestabilidad del terreno. Para ello era necesario esta demolición.

El proyecto, con una inversión total de 948.569 euros, está ejecutado por la empresa Preconte y financiado por la Diócesis de Canarias (398.569,73 ), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (350.000) y el Cabildo de Gran Canaria (200.000). La dirección técnica corre a cargo del arquitecto Ricardo Santana y el aparejador Juan Rodríguez.

Demolición controlada

Antes de proceder al derribo, se realizó semanas atrás un corte vertical que separaba físicamente el templo de la edificación trasera. La demolición se está ejecutando de manera controlada para evitar vibraciones que puedan afectar a la estructura de la iglesia o provocar nuevas grietas.

Tras la retirada completa de los antiguos salones se colocarán nuevos micropilotes en el subsuelo para preparar la cimentación del futuro edificio anexo, que contará con tres plantas que incluirán un semisótano de almacén, una planta baja accesible para Cáritas y catequesis, y un segundo nivel destinado a nuevas dependencias parroquiales.

Aunque buena parte de la iglesia permanece cerrada, un sector del templo sigue habilitado para celebrar las misas semanales. El altar no puede utilizarse porque se encuentra en la zona restringida, pero se ha acondicionado un espacio seguro para la actividad religiosa.

La obra también obligará a adaptar las celebraciones de diciembre en honor a Santa Lucía. La misa principal y el pregón no podrán realizarse en el interior, por lo que se baraja celebrarlos en el exterior, junto a la fachada principal. Durante los días festivos, la talla de la patrona permanecerá en el vestíbulo, donde se habilitará un acceso controlado.

Para minimizar el impacto en los festejos, el objetivo era completar el derribo de los salones entre finales de noviembre y principios de diciembre, y dejar la zona trasera despejada antes de los actos principales.

El templo, cuya construcción comenzó en 1906 y se extendió hasta los años 50, ha sufrido problemas estructurales desde los años 90. Informes de daños datan de 1995, y en 2008 se llevaron a cabo trabajos de consolidación. Sin embargo, nuevas grietas en 2019 evidenciaron que la inestabilidad del terreno seguía poniendo en riesgo el edificio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  3. 3 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  4. 4 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  5. 5 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias
  6. 6 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  7. 7 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  8. 8 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  9. 9 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  10. 10 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Comienza el derribo de los antiguos salones parroquiales de la iglesia de Santa Lucía