Comienza el derribo de los antiguos salones parroquiales de la iglesia de Santa Lucía La actuación se enmarca en las obras de rehabilitación del templo para reforzar su cimentación

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Martes, 25 de noviembre 2025, 16:14

Las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa Lucía han entrado este martes en una fase decisiva con el inicio del derribo de los antiguos salones parroquiales, una construcción anexa sin valor patrimonial cuya demolición permitirá reforzar la cimentación y levantar un nuevo edificio de tres plantas.

Los trabajos, que comenzaron en octubre y cuentan con un plazo estimado de 18 meses, consisten en la instalación de micropilotes en el suelo para evitar el riesgo de hundimiento que presentaba el edificio debido a la inestabilidad del terreno. Para ello era necesario esta demolición.

El proyecto, con una inversión total de 948.569 euros, está ejecutado por la empresa Preconte y financiado por la Diócesis de Canarias (398.569,73 ), el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (350.000) y el Cabildo de Gran Canaria (200.000). La dirección técnica corre a cargo del arquitecto Ricardo Santana y el aparejador Juan Rodríguez.

Demolición controlada

Antes de proceder al derribo, se realizó semanas atrás un corte vertical que separaba físicamente el templo de la edificación trasera. La demolición se está ejecutando de manera controlada para evitar vibraciones que puedan afectar a la estructura de la iglesia o provocar nuevas grietas.

Tras la retirada completa de los antiguos salones se colocarán nuevos micropilotes en el subsuelo para preparar la cimentación del futuro edificio anexo, que contará con tres plantas que incluirán un semisótano de almacén, una planta baja accesible para Cáritas y catequesis, y un segundo nivel destinado a nuevas dependencias parroquiales.

Aunque buena parte de la iglesia permanece cerrada, un sector del templo sigue habilitado para celebrar las misas semanales. El altar no puede utilizarse porque se encuentra en la zona restringida, pero se ha acondicionado un espacio seguro para la actividad religiosa.

La obra también obligará a adaptar las celebraciones de diciembre en honor a Santa Lucía. La misa principal y el pregón no podrán realizarse en el interior, por lo que se baraja celebrarlos en el exterior, junto a la fachada principal. Durante los días festivos, la talla de la patrona permanecerá en el vestíbulo, donde se habilitará un acceso controlado.

Para minimizar el impacto en los festejos, el objetivo era completar el derribo de los salones entre finales de noviembre y principios de diciembre, y dejar la zona trasera despejada antes de los actos principales.

El templo, cuya construcción comenzó en 1906 y se extendió hasta los años 50, ha sufrido problemas estructurales desde los años 90. Informes de daños datan de 1995, y en 2008 se llevaron a cabo trabajos de consolidación. Sin embargo, nuevas grietas en 2019 evidenciaron que la inestabilidad del terreno seguía poniendo en riesgo el edificio.