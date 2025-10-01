Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas El partido opositor critica la falta de planificación y gestión del grupo de gobierno

El grupo de Compromiso por Firgas, Comfir, denuncia que el alcalde socialista, Alexis Henríquez y el concejal de Deportes, Marcos Marrero, han puesto a un trabajador municipal con categoría de oficial de primera albañil al frente del gimnasio municipal, desde hace varias semanas y en turnos de tarde.

Según indica Comfir a través de un comunicado, este nombramiento se debe a la «falta de planificación y de gestión en el gimnasio municipal que se ha visto sin personal cualificado» por vacaciones o por bajas para atender a los usuarios que cada día se acercan a estas instalaciones para llevar a cabo sus rutinas de entrenamientos.

Para el grupo político, este hecho deja clara una vez más el nivel de «incapacidad y negligencia» a la que nos tienen acostumbrados el alcalde, Alexis Henríquez y el grupo de gobierno que tienen que acudir deprisa y corriendo a soluciones improvisadas ante problemas que ellos mismos generan y crean, señalan.

En palabras de Comfir, esto pone en riesgo la correcta gestión de las instalaciones y el servicio que reciben los usuarios de Firgas y de otros municipios que se acercan hasta el gimnasio municipal, quienes se encuentran que deben ser atendidos por personal sin la debida cualificación para ese puesto en concreto. Además, «este hecho supone una flagrante vulneración de los derechos laborales de los trabajadores y crea inseguridad administrativa y jurídica al Ayuntamiento», penalizando al área donde este trabajador está asignado dejando de prestar los servicios que son tan necesarios en obras, critica el partido opositor a través de una nota.