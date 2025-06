Comfir denuncia «la mayor pérdida de subvenciones de la historia de Firgas»

CANARIAS7 Firgas Miércoles, 4 de junio 2025, 15:48 Comenta Compartir

El grupo de Comfir en el Ayuntamiento de la Villa de Firgas denuncia que «la caótica gestión que ha traído el actual grupo de gobierno municipal, formado por PSOE, UxGC, CC y PP, y especialmente el alcalde socialista Alexis Henríquez, ha supuesto la devolución de más de dos millones cuatrocientos catorce mil euros -2.414.000 euros-, en subvenciones no ejecutadas. Un dato negativamente histórico ya que nunca antes se había devuelto una cuantía tan importante y tan elevada de dinero recibido de subvenciones, y que es el resultado de la incapacidad y negligencia de un grupo de gobierno que ha situado al municipio en la vieja política de la negligencia y la improvisación«.

Comfir destaca que «a este pésimo y escalofriante dato, Comfir denuncia lo anunciado por el alcalde en el último pleno celebrado donde sin dar ningún tipo de explicación, ni justificación, con total pasotismo anunció que no llevarían a aprobación este año el Presupuesto municipal y ello a pesar de que, después de muchos años, el Ayuntamiento cuenta con las tres plazas de Secretario, Interventor y Tesorero ocupadas por habilitados nacionales lo que garantiza los recursos técnicos necesarios para haberlo llevado a cabo, solo la incapacidad y pasotismo del alcalde y de un grupo de gobierno cómplice explica que esto esté sucediendo otra vez en Firgas, volvemos al pasado, a la vieja política de la improvisación«.

A juicio de Comfir, «el Presupuesto municipal es absolutamente necesario para llevar a cabo una correcta y buena gestión económica y política ya que es en este documento donde se contempla las previsiones económicas necesarias para afrontar las obligaciones y actuaciones que la Corporación debe llevar a cabo durante el ejercicio y evitar la improvisación, demoras y retrasos por aprobación de modificaciones de crédito o porque las partidas no están actualizadas y pueden quedarse infrafinanciadas. Si la semana pasada, Comfir denunciaba el incumplimiento de la regla de gasto por casi trescientos cincuenta mil euros, lo que supuso la aprobación por parte del grupo de gobierno municipal de un Plan Económico Financiero, que contempla ajustes y restricciones en temas como subvenciones a los colectivos, pago de productividades a los trabajadores y restricciones en inversiones propias, ahora se le suman estos dos mazazos en la gestión económica del Ayuntamiento, la pérdida de más 2.414.000 euros y la no aprobación del Presupuesto Municipal, deja bien claro a pesar de las excusas y mentiras de un alcalde más preocupado en su supervivencia política y en guerras internas, la nefasta gestión del cuatripartito y que el municipio ha retrocedido décadas en todos los sentidos, generando desconfianza en los proveedores que se ven obligados a acudir a la vía judicial para cobrar, tarifazo a los vecinos por la caótica gestión del cobro del agua, impunidad por el robo de agua de los sondeos municipales, perdida de subvenciones de los colectivos, cobro en mano del dinero de los puestos de las fiestas, devolución histórica de subvenciones por falta de gestión, incumplimientos fiscales y falta de Presupuestos, el panorama no puede ser más desalentador y pesimista«.