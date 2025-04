Comfir denuncia ante el Seprona el «reiterado» vertido de aguas fecales en Firgas

CANARIAS7 Firgas Lunes, 21 de abril 2025, 16:54 Comenta Compartir

El grupo Comfir en el Ayuntamiento de Firgas se ha personado en las dependencias del Seprona de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria y ha formalizado denuncia ante la grave situación que está ocasionando el vertido de miles de metros cúbicos de aguas fecales procedentes del alcantarillado general que baja desde Firgas hacia Buen Lugar y «que se viene produciendo de manera reiterada y por largos periodos de tiempo en ese mismo punto con la connivencia del Ayuntamiento de Firgas», destacan en un comunicado.

«Hay que destacar que el vertido de aguas fecales no se debe a una rotura en la red de saneamiento, si no que el desvío es producido intencionadamente hacia el barranquillo a la altura de La Palmilla, con los consiguientes perjuicios sanitarios y medioambientales que este hecho produce y sin que el Ayuntamiento haya adoptado ninguna medida para atajar este problema y, que según ha tenido conocimiento el grupo de Comfir, es el propio Ayuntamiento el que ha ocasionado el desvío de las aguas residuales hacia el medio natural en ocasiones anteriores incumpliendo la normativa medioambiental y sanitaria. A pesar de que esta situación no es nueva y viene repitiéndose desde hace meses, y de las numerosas quejas de vecinos/as y denuncias públicas de Comfir, el grupo de gobierno sigue insistiendo en verter las aguas residuales contaminando cauces públicos y los llenaderos de las presas de la zona, particularmente la de Casablanca que acaba recibiendo las aguas fétidas incumpliendo la normativa de sanidad ambiental«.

En la nota pública se añade que «para Comfir esta situación es especialmente grave por la reiteración en este ilícito ambiental con conocimiento del Ayuntamiento, toda vez que según los vídeos aportados por Comfir se aprecia que desde al menos el mes de diciembre y por largos periodos de tiempo se vienen produciendo periódicamente el desagüe intencionado de las aguas fecales generando malos olores, suciedad, proliferación de mosquitos, toallitas y demás restos con molestias a los vecinos/as y contaminación de los parajes naturales de la Villa. En esta ocasión, el vertido de las aguas residuales lleva produciéndose desde hace más de diez días, sin que el Ayuntamiento haya querido hacer nada y sin que el alcalde o el concejal de Aguas y Alcantarillado se hayan personado, ni preocupado de solventar el problema, actuando con absoluta negligencia y pasividad«.

Según Comfir, «esta es una demostración más de la caótica gestión que ha traído el actual gobierno municipal a Firgas, encabezado por el alcalde socialista, Alexis Henríquez, más preocupados en sus guerras internas y en mentiras y que, lejos de resolver las necesidades de los firguenses, se dedica a crear nuevos problemas a la Villa de Firgas dañando la imagen y la situación medioambiental del municipio«.

