Comfir acusa al Ayuntamiento de Firgas de haber adjudicado servicios «a dedo»

El grupo político Compromiso por Firgas (Comfir) señala directamente al cuatripartito que se encuentra gobernando en el Ayuntamiento de Firgas a través de un comunicado, acusándolo de haber adjudicado los servicios y actos de las fiestas de San Roque «a dedo», sin un contrato de licitación, suponiendo este hecho una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público.

Desde el partido indican que en el informe que consta en el expediente realizado por el técnico del área de festejos figura que «todos los servicios de las fiestas se realizarán sin contratos y por orden del concejal de festejos». En el mismo informe, según Comfir, el técnico expresa su desacuerdo con la actuación del área en cuestión y admite que «tan solo cumple con las órdenes de su superior», manifestando su disconformidad e instando al Concejal Delegado del área a que adopte las medidas oportunas para regularizar la situación.

Para los portavoces de Comfir el Ayuntamiento no ha cumplido con «la legalidad» y admiten que «no es el primer año que se adjudica las fiestas careciendo de licitación». «No se ha realizado ningún tipo de licitación para dar una cobertura legal al programa de las fiestas, por lo que carecen de soporte jurídico», tal y como se establece en la Ley de Contratos del Sector Público, señala el manifiesto emitido por el grupo opositor.

«Estos actos y eventos son recurrentes en el tiempo, por lo que es posible una planificación y contratación óptima, contando con los recursos de personal técnico, habilitados y trabajadores suficientes para cumplir con los procedimientos en tiempo y forma», relatan desde Comfir.

