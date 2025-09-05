Un colectivo denuncia el vertido de escombros en El Fregenal, un granero indígena de Guía La asociacion cultural y de patrimonio Párroco Bruno Quintana insta al Ayuntamiento al vallado del yacimiento y a la retirada de la basura acumulada

Gaumet Florido Guía de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:33

La asociación cultural y de patrimonio Párroco Bruno Quintana ha denunciado ante el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria la situación de abandono y el vertido de escombros que sufre El Fregenal, un granero de adscripción indígena.

El colectivo, en un escrito dirigido a la concejalía de Cultura y Patrimonio, apunta que este yacimiento, que forma parte de la carta arqueológica, se halla en una propiedad privada que durante años estuvo cerrada, pero que con el paso de los años ha ido sumiéndose en el abandono hasta el punto de perder parte del vallado que lo protegía.

Así las cosas, Párroco Bruno Quintana se queja de que está sufriendo el vertido de escombros y otros residuos, como también le pasa al granero colgante de Tirior. La asociación reclama la reposición del vallado, la retirada de la basura acumulada y planes que protejan estos enclaves.

