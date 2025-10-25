Más de 40 coches Mini invaden Teror Los icónicos vehículos, fabricados entre los años 1959 y 2000, vinieron de varios municipios de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro y compartieron luego un hermanamiento de aficionados

Algunos de los coches Mini concentrados este sábado en la plaza del Pino de Teror.

Jesús Quesada Teror Sábado, 25 de octubre 2025, 14:52 Comenta Compartir

Más de 40 coches Mini, entre ellos algunos de los primeros modelos fabricados en 1959, se concentraron en la mañana de este sábado en la plaza del Pino de Teror y posteriormente se acercaron al área recreativa de Los Granadillos, en el mismo municipio para celebrar un hermanameinto entre los aficionados a estos singulares vehículos.

Procedentes de distintos municipios de Gran Canaria, pero también de Tenerife y de El Hierro, los Mini clásicos que este sábado brillaron en el casco histórico de la villa mariana son sólo una parte de los que sobreviven en Canarias. Por distintos motivos los que tenían previsto acudir desde La Palma y Lanzarote no pudieron hacerlo, al igual que los que iban a venir desde Tenerife.

Javier Padrón, presidente del Club de Amigos del Mini de Gran Canaria, explica que para los amantes de los coches el Mini «gusta por su comodidad, porque es diferente. En cualquier modelo caben cuatro personas perfectamente, es un vehículo con mucho confort pese al tamaño, la conducción es un juguete y la belleza de la línea es incuestionable«.

Ninguno de los Mini expuestos este sábado en la plaza del Pino y la calle Real, varios de ellos de coleccionistas de Teror, tiene menos de un cuarto de siglo porque los últimos salieron al mercado en el año 2000. Todos tienen en común la carroceria pero varían en pequeños detalles decorativos, cilindrada...

La muestra de icónico coche de fabricación británica causó sensación en Teror. Cober

Para evitar problemas de tráfico, los vehículos tenían previsto llegar a Teror poco antes de las 11.00 horas en dos grupos, desde Las Palmas de Gran Canaria y desde Agaete.

El Club de Amigos del Mini de Gran Canaria cuenta con más de 108 socios y está organizando una vuelta a la isla para el día 22 de noviembre próximo con salida y llegada en la explanada anexa al Estadio de Gran Canaria.

Fabricado en Gran Bretaña

El Mini es un pequeño automóvil producido por la British Motor Company y sus empresas sucesoras entre los años 1959 y 2000. Este automóvil, el más popular de los fabricados en Gran Bretaña, fue entonces remplazado por el nuevo MINI, lanzado en 2001.

Algunos de los vehículos reunidos este sábado en la villa mariana. Cober

El original está considerado como un icono de los años sesenta del siglo pasado y su distribución ahorradora de espacio con tracción delantera influyó sobre toda una generación de fabricantes de automóviles.

En una encuesta a nivel internacional para determinar el automóvil del siglo más influyente en todo el mundo el Mini quedó segundo, solo detrás del Ford T.