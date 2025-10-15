La Ciudad Deportiva de Agüimes estrena el primer césped artificial de base orgánica de la isla Las obras de renovación de las instalaciones del Cruce de Arinaga concluyen tras cuatro meses y una inversión de 700.000 euros

Reapertura de la Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga, con nuevo césped artificial de base orgánica.

La Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga reabrió sus puertas este miércoles tras instalar, en el campo de fútbol 11 y en uno de los dos campos de fútbol 8, el primer césped artificial de base orgánica de Gran Canaria.

Ha sido durante el partido de fútbol que disputaron el Doramas C y el Agüimes B, correspondiente a la 5ª jornada de la liga Juvenil Segunda, cuyo saque de honor correspondió al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.

Las obras de renovación, que comenzaron en junio, han supuesto una inversión de 700.000 euros (761.954,84), y han consistido en la incorporación de 9.486 metros cuadrados de nuevo césped artificial.

De granos de millo y arena de sílice

La particularidad está en que, en lugar del tradicional relleno de caucho, utiliza un material orgánico compuesto por granos de millo y arena de sílice, diseñado para imitar la textura y el comportamiento del césped natural.

De esta manera, el Ayuntamiento de Agüimes se adelanta al cumplimiento del reglamento europeo sobre microplásticos, convirtiendo el campo de fútbol del Cruce de Arinaga en el primero de la isla y el segundo de Canarias en adaptarse a esta normativa.

Los trabajos también han permitido la implantación de un nuevo sistema de riego en toda la instalación, además del cambio de algunas de las gradas, la incorporación de una nueva zona de sombra para mayor comodidad de los aficionados y la renovación de parte del equipamiento, como banquillos y porterías.

Esta actuación responde a la necesidad de renovación y modernización de esta superficie de juego, de manera que sea óptima para la práctica deportiva, destacan desde el Consistorio.

La Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga ha vivido diversas mejoras y renovaciones en los últimos años. Entre ellas destacan la instalación de nuevas pistas de pádel, un nuevo servicio de 'Training Box' y la incorporación de nuevas máquinas y materiales para el gimnasio de este complejo deportivo.