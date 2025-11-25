El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decreta la firmeza de la sentencia que desestima la petición de que siga abierto hasta ejecutar la urbanización

La sentencia que condena al Ayuntamiento de San Mateo a cerrar el aparcamiento público de Hoya Viciosa ya es firme e inapelable. No caben nuevos recursos del Consistorio ante los tribunales de justicia para retrasar o evitar el cese del uso del estacionamiento del casco urbano de la Vega que abrió en el año 2012.

Así lo señala un decreto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 20 de noviembre que declara la firmeza de su sentencia de 17 de septiembre «al haber transcurrido los plazos establecidos legalmente para interponer los recursos». Contra esta resolución sólo cabe interponer recurso de revisión en el plazo de cinco días ante este Tribunal.

La sentencia hecha así firme por el TSJC había desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio veguero contra el auto de 28 de marzo de 2025 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, un auto que obliga a cerrar el aparcamiento de Hoya Viciosa y que el TSJC confirma imponiendo al Ayuntamiento las costas procesales.

El auto confirmado por el TSJC condenó al Consistorio a cesar en toda actividad en Hoya Viciosa «que no vaya encaminada a la ejecución material de las obras de urbanización de conformidad con el Plan Parcial del sector, concretamente ordenando el cese de uso de aparcamiento que se está desarrollando».

La sentencia del TSJC que confirma este auto destaca que «la parte apelante se limita a reproducir de manera textual su solicitud de medidas cautelares, sin efectuar esfuerzo argumentativo alguno dirigido a cuestionar o criticar el pronunciamiento judicial, modo de proceder que es rechazado por la jurisprudencia por no ser la segunda instancia una simple o mera repetición de la primera sino una instancia que tiene por objeto la revisión de lo hecho en la anterior, para lo que es inexcusable la crítica de la resolución apelada».

Aunque lo expuesto sería suficiente para desestimar el recurso de apelación, «debemos añadir que esta Sala comparte plenamente el parecer de la Juzgadora de instancia» de que «la jurisprudencia rechaza la posibilidad de que puedan adoptarse medidas cautelares en el seno de un procedimiento de ejecución».

Suelo urbanizable

El Ayuntamiento de San Mateo aprobó hace 17 años, en 2008, el proyecto de reparcelación del Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (SUSO) Hoya Viciosa, encomendó en 2009 a su Sociedad Municipal de Gestión que contratase el proyecto de urbanización, cobró luego por anticipado las cuotas para ejecutar la urbanización a titulares de los terrenos, recibió en 2010 el proyecto de urbanización pero nunca ha ejecutado las obras.

Afectados directos por estos hechos se quejaron de la paralización del expediente en 2014, solicitando la ejecución del plan SUSO Hoya Viciosa y, ante el silencio como respuesta, en agosto de 2020 interpusieron un recurso judicial. Desde entonces la Justicia les ha dado siempre la razón pero hasta ahora no han conseguido que el Ayuntamiento acometa la urbanización y convierta el aparcamiento en un parque.

Asfaltado en 2012

El aparcamiento de Hoya Viciosa se asfaltó en 2012 con una subvención de 52.400 euros del Cabildo después de que el Consistorio allanara el terreno y se llevara la tierra extraída hasta una finca particular de El Cardonal. Los vecinos que abonaron su parte para que se ejecutara el Plan Parcial habían pagado unos 50.000 euros.

Ampliar Davinia Falcón es la alcaldesa de San Mateo. Cober

No fue hasta mayo de 2025 cuando la Sociedad de Gestión Vega de San Mateo adjudicó el contrato de actualización del proyecto de urbanización del Plan Parcial de Hoya Viciosa para adaptar a la legislación vigente y la situación actual del terreno el proyecto redactado en 2011 pero que no llegó nunca a ejecutarse.

Ese proyecto se está redactando y todavía debe obtener la aprobación definitiva que permita llevar a cabo las obras.