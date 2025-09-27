Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Traída emula el camino que los antiguos habitantes de Agüimes recorrían cuando iban a los molinos, a buscar el gofio que se elaboraba con el millo de su propia cosecha. C7

Cientos de personas evocan el camino del millo

48ª Traída del Gofio y del Agua ·

Agüimes rinde homenaje a su memoria rural en las fiestas del Rosario

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:43

Un manto amarillo cubrió este sábado las calles cercanas a los molinos de Lolita y Ananías, donde miles de personas vestidas con ropa tradicional lanzaron gofio a diestro y siniestro en un ambiente de alegría y diversión. Al compás marcado por Banda Isleña, la 48ª edición de la Traída del Gofio y del Agua rindió homenaje un año más al pasado agrícola del municipio de Agüimes, recorriendo el camino que se realizaba para elaborar este producto emblemático de la gastronomía isleña.

La celebración, un tributo a las costumbres que han forjado la identidad del municipio durante siglos, es uno de los actos más esperados de las fiestas del Rosario. Desde las 16.30 horas empezaron a llegar a los molinos de Lolita y Ananías grupos de festejadores, en el comienzo de la carretera que lleva a Guayadeque, ya bien cargados de bolsas de gofio que no tardaron en espolvorear sin miramientos a todo el personal presente.

Unas horas después comenzó la bajada, amenizada por Banda Isleña con un repertorio de canciones populares, coreadas por la muchedumbre que, al caer la tarde, se fue disipando hacia las calles del pueblo.

