Cientos de palomas hacen de El Tablero un foco de riesgos para la salud pública

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Domingo, 23 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Les comen los excrementos. En el alféizar de las ventanas, en las tejas de sus cubiertas, en sus azoteas, en sus terrazas, en las aceras, en los patios interiores... Los vecinos de tres urbanizaciones de El Tablero, que suman más de un centenar de viviendas, entre dúplex y pisos, llevan algo más de un año de pesadilla. Muy a su pesar se han convertido en un gigantesco palomar, y con ello, en un peligroso foco de riesgos para la salud pública y de enfermedades. A estos males se le une la suciedad que les genera, de ahí que clamen por una intervención urgente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Hay vecinos de los complejos Bandama, Las Tabaibas y César Manrique que han caído en una especie de rinitis crónica. Se lo achacan a la inhalación continua del polvillo que desprenden los excrementos de las palomas en cuanto se secan. Cuando no les entra por las ventanas, se les mete por los respiraderos de los baños o se les filtra a través de los aparatos del aire acondicionado.

En un reciente escrito dirigido al consistorio, ratificado por decenas de firmas y que entregarán en próximos días, le han hecho llegar su preocupación. «Esta situación está causando un notable deterioro en nuestra calidad de vida». En este contexto, les alarma el daño que puedan causar en personas mayores, niños y en quienes ya padezcan de problemas de salud.

Un vecino con un pichón. Crían en sus azoteas al ser intransitables. Arcadio Suárez

Hasta ahora cada uno ha intentado plantarles batalla por su cuenta, pero la lucha ha sido infructuosa. Unos han recurrido a colocar cometas que simulan aves rapaces. En días ventosos dan vueltas y vueltas sobre las casas, pero con relativo éxito. Otros han instalado mallas o redes en sus azoteas, que, para colmo, son intransitables, lo que les dificulta el acceso y la limpieza. Y las palomas se posan sobre los mallazos, tan tranquilas. Otros han puesto pinchos y hasta emisores de ultrasonidos que, en teoría, las asustan o molestan. Tampoco.

Ningún remedio ha sido realmente efectivo. No, al menos, si cada uno se monta la guerra por su cuenta. El que mejores resultados ha dado por ahora es la colocación de jaulas. «Yo puse una, contraté a una empresa; el lunes, sin ir más lejos, se llevó 12 palomas». Este vecino, que prefiere no revelar su nombre, explica que paga mensualmente 107 euros y que cada semana viene un operario a su casa a retirar los animales que ha capturado. «Lo he contratado a nivel individual; he intentado que lo hiciera todo el mundo a la vez, porque creo que si ponemos 10 jaulas es más efectivo que una sola y en lugar de coger 12 a la semana cogeríamos 120».

Los vecinos hablan de bandadas de más de 100 ejemplares. «En ese terreno -y señalan a una zona agrícola en dirección a Mogán- se levantan decenas a la vez». Muchas acaban usando las casas de esos residentes como palomar. «Se quedan en tu tejado, tienen hijos, nietos, de todo, y no se van si no las exterminan; crían en cualquier rincón». Algunas acaban muertos en la vía, un atractivo para las ratas.

Las redes no parecen efectivas. Las palomas las usan como echadero. Cober

En el último escrito (ya han presentado varios, todos sin éxito hasta ahora) explican que si se dirigen al Ayuntamiento es porque, tras una consulta al Seprona, esta unidad de la Guardia Civil les ha aclarado que la responsabilidad en materia de control de plagas la tiene el consistorio, y en ese sentido, le sugieren que estudie la posibilidad de contratar a un cetrero para que con sus halcones ahuyente a las palomas del lugar.

En la comunidad de vecinos del edificio de pisos César Manrique han optado por invertir en limpieza. Hace unos meses se gastaron 700 euros en retirar los excrementos acumulados en la cubierta. «Nos supone el 10% de nuestro presupuesto de un año», advierten. «Teníamos una alfombra de heces de más de medio centímetro», un riesgo claro si llueve porque hace un efecto piscina y les puede dar lugar a filtraciones.

Ampliar Estado que presentan las aceras, salpicadas de excrementos. Cober

Desde el consistorio recuerdan que las condiciones actuales en las zonas urbanas, donde no tienen depredadores y hallan abundante alimentación, han facilitado un «crecimiento incontrolado» de las palomas, hasta el punto de haberse convertido en una «auténtica plaga» y en un «problema medioambiental de difícil solución». Informan de que en el municipio cuentan con un contrato de control de plagas, por el que se colocan en instalaciones municipales jaulas con cebo para capturar, pero aclaran que son itinerantes. «Cuando llevan un tiempo dejan de ser efectivas». Y una de ellas, indican, está en el pabellón deportivo del Tablero, cercano a estas casas.

Otra jaula más en el centro de formación y obfras individuales en sus casas Dada la incidencia del problema en estas urbanizaciones, desde el gobierno local se ha solicitado a la empresa contratada para hacer frente a las plagas que valore volver a colocar jaulas en el Centro de Formación de El Tablero. Además, insta a los vecinos a hacer obras en sus casas para eliminar lo que llama «factores predisponentes» (oquedades o salientes que facilitan el anidamiento) y a utilizar medidas disuasorias, como redes o pinchos. Recuerdan que algunos vecinos las han adoptado, pero otros no.