Cielos nubosos en el norte de Gran Canaria y temperaturas suaves este miércoles En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:22

La previsión meteorológica para este miércoles, 10 de septiembre de 2025, en la provincia de Las Palmas apunta a una jornada marcada por la estabilidad en la mayor parte del archipiélago, aunque con cielos más grises en el norte de Gran Canaria.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el norte de la isla predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en zonas de medianías. En el resto de Gran Canaria, así como en Lanzarote y Fuerteventura, se espera cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos durante la noche.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en las costas, mientras que en las zonas de interior descenderán ligeramente, descenso que podría ser moderado en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén valores entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.

En cuanto al viento, soplará alisio fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas, sin descartar rachas muy fuertes en algunos puntos. En las costas del suroeste se esperan brisas más suaves.