Chanito' Galindo pregonará las fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo El histórico barbero de Los Llanos será el encargado de dar el pistoletazo de salida a los fastos del copatrono de la ciudad

Telde, a 15 de octubre de 2025. Sebastián Galindo Bordón, más conocido por todos como Chanito, será el encargado de pregonar las fiestas en honor a San Gregorio Taumaturgo. Nacido y criado en Los Llanos, el histórico barbero aceptó con entusiasmo y emoción la propuesta del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez.

El próximo 8 de noviembre, el querido vecino y empresario dará el pistoletazo de salida a los fastos con un discurso cargado de emotividad, recuerdos y devoción por San Gregorio, copatrono de la ciudad de Telde.

Juan Antonio Peña señala que «Chanito es una persona que ha vivido en primera persona el desarrollo y crecimiento de Telde desde Los Llanos. Para la ciudad es un honor que haya aceptado esta propuesta y que nos cuente su experiencia como uno de los impulsores de la zona comercial de Telde, con su reconocido negocio familiar».

Por su parte, Miguel Rodríguez, destaca que «el pregón de las fiesta de San Gregorio también es una oportunidad para reconocer y poner en valor las figuras más importantes y representativas de la historia del barrio. Chanito es una de esas personas que ha creado comunidad durante su carrera profesional y tras ella, cediendo el testigo a sus hijos».

Chanito empezó en el oficio de la barbería a los 13 años, hasta su jubilación en el año 2013. Con tan solo 20 años abrió su propia barbería, Peluquería Chano, en la calle Ruíz Muñiz, donde se ganó el cariño de la gente por su cercanía, calidad y buen trato durante más de 40 años de trayectoria.

Actualmente, dos de sus tres hijos siguen sus pasos en el mismo local, consolidado como una de las barberías más longevas de todo el municipio. Chanito ha sabido transmitir a sus sucesores los valores del trabajo, el compromiso y la cercanía para mantener la fidelidad de sus clientes, quienes continúan acudiendo y recomendando el negocio.

