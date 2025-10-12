Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El barítono Alonso Cano y la soprano Sona Gogyan con sus premios. C7

El certamen de zarzuela de Valleseco de 2025 corona a Cano y Gogyan

Hasta 33 aspirantes de seis nacionalidades llegaron a las semifinales y de ellos solo 14 accedieron a la gran final de este domingo

CANARIAS7

Valleseco

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:19

Comenta

El barítono Alonso Cano, natural de Guadalajara, y la soprano Sona Gogyan, de origen armenio y afincada en Valencia, se alzaron este domingo con el Primer Premio ex aequo del XIII Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco, cuya gran final se celebró en el Auditorio Doctor Juan Díaz Rodríguez.

El jurado otorgó el primer galardón a ambos intérpretes por la excelencia de sus actuaciones en la fase final, en la que Cano interpretó 'Qué me importa ser judío' de Pablo Luna y 'Luche la fe por el triunfo' de Federico Moreno Torroba. Gogyan optó por 'Madre de mis amores' de Federico Moreno Torroba y 'A través de mis cristales' de Francisco Asenjo Barbieri. El premio está dotado con 6.000 euros.

La soprano valenciana se llevó también el Premio Especial Teatro de la Zarzuela, que incluye una actuación remunerada en una producción del coliseo madrileño.

El segundo premio, dotado con 2.000 euros por el Ayuntamiento de Valleseco, fue para la soprano mexicana Kathia Alejandra Romero Reyes, quien obtuvo otros reconocimientos, entre ellos el otorgado por la Compañía Mexicana de Zarzuela, que incluye su participación en un espectáculo en Orizaba (México), y el Premio Zarzuela, Patrimonio de la Humanidad.

El accésit, que conlleva una actuación remunerada en una de las producciones de Artífex ProArt, recayó en el barítono canario Julián Padilla Postigo.

El premio del público Presidente Honorífico Don Jerónimo Saavedra Acevedo, elegido por los asistentes y dotado con 600 euros aportados por el Ayuntamiento de Valleseco, fue para la soprano canaria Andrea Quintana Mesa.

Asimismo, la beca joven Promesa de Zarzuela–Estudio Internacional 2026, destinada a intérpretes menores de 25 años y donada por Zarzuela del Atlántico, fue para Andrea Quintana Mesa y el tenor ruso Philip Modestov.

