El centro de mayores de Agaete, cerrado desde 2020, no volverá a abrir hasta el próximo año La junta de coordinación exige «responsabilidad política» a las administraciones para que vuelvan a poner en funcionamiento el local destinado al encuentro de las personas más longevas del municipio

La junta de coordinación del centro de mayores de Agaete exige a las diferentes administraciones públicas «responsabilidad política» para poder reabrir el local donde habitualmente se encuentran y desarrollan sus actividades las personas más longevas del pueblo.

Fue en marzo de 2020 cuando, a causa de la pandemia por la Covid-19, se decidió cerrar temporalmente el centro. Por la cabeza de Jesús Cubas y Josefa Bolaños, dos de los miembros de la junta de coordinación, nunca pasó la idea de que estuviera más de cinco años cerrado. «Las personas mayores siempre que me ven por el municipio me preguntan que cuando se va a volver a abrir el centro y ya no sé ni qué decirles«, comenta con lástima Josefa.

Cuando ya se permitió reanudar la actividad en los centros de mayores, en 2021, el Ayuntamiento de Agaete tuvo que habilitar otros espacios del municipio ya que, según señalan tanto Jesús como Josefa, el centro no había superado las inspecciones periódicas, como la instalación de la protección contra incendios, y presentaba algunos desperfectos que debían ser reparados.

En enero de 2024, la Dirección General del Mayor del Gobierno de Canarias adjudicó y dio comienzo a las obras para restaurar algunas de las instalaciones que se encontraban en mal estado y la reparación del ascensor, pero las obras quedaron a medias debido a que la empresa se declaró en quiebra, por lo que tuvo que volver a salir a licitación la obra. «Nos han dicho recientemente que esperan que en dos meses y medio se pueda volver a abrir el centro», indica Jesús.

Tal era la desesperación de los miembros de la junta de coordinación que en junio de este mismo año se reunieron con el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, para conocer de primera mano cuestiones como el estado de las obras o si era posible realizar actividades en el edificio mientras se realizaban los trabajos.

En esa reunión se establece una visita para conocer el estado de las instalaciones del local pero, tal y como detallan los miembros de la junta, llegado el día la directora general del Mayor, Verónica Meseguer, «no nos dejó entrar por motivos de seguridad, ya que mantenía que el centro se encontraba cerrado».

Uno de los aspectos que reclaman Jesús y Josefa es el vaivén de responsabilidades y competencias entre las diferentes administraciones públicas, tanto por parte del Gobierno de Canarias como del Ayuntamiento, lo que ha provocado que «se haya demorado la reapertura del centro de mayores de Agaete», sentencia Jesús.

