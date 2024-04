El centro comercial Playa del Inglés prevé generar más de 520 puestos de trabajo

El centro comercial Playa del Inglés, que se levantará en la parcela de San Bartolomé de Tirajana donde estaba el edificio de Viajes Insular, prevé generar «por encima de 520» empleos directos e indirectos, según consta en la documentación presentada ante el Gobierno de Canarias para pedir la ampliación de la licencia comercial que se le había concedido. El expediente estará en información pública durante 20 días.

De los 520 empleos, 30 serían directos, con 4 empleados para la Gerencia, 10 en turnos para las funciones de seguridad, 12 en turnos para tareas de limpieza y 4 para mantenimiento. Estos serían los puestos de trabajo que controlaría directamente la propiedad del centro comercial. Pero también hacen una estimación de los empleos indirectos, que cifran en 480. De ellos, 110 trabajarían en el hipermercado y 380 en las distintas empresas que operación en todo el complejo.

CIFRAS DEL PROYECTO Superficie El centro comercial se levantará sobre una parcela de 9.885 metros cuadrados y tendrá 56.755 metros cuadrados construidos en dos plantas sobre rasante hacia la GC-500 y de 1 a 3 hacia la calle Alcalde Enrique Jorge, y de otras 4 bajo rasante y 864 plazas para aparcar.

Inversión Superaría los 30 millones de euros. Los promotores mantendrán la propiedad de todo el complejo y alquilarán los locales comerciales.

Plazos Otorgada la licencia de obras, 24 meses para ejecutar la obra y 36 para su apertura.

Las entidades mercantiles Tefia SL, Isla del Paraíso 2000 SL y Supermercados Marcial SL han solicitado a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno canario, dependiente de la Consejería de Economía, ampliar la licencia comercial que se les había concedido en 2019 para levantar un complejo comercial en la parcela de 9.885 metros cuadrados ubicada entre la GC-500, la Avenida de Gáldar, un callejón que lo separa del centro comercial Nilo y la calle Alcalde Enrique Jorge.

Parcela en la que se levantará el centro comercial Playa del Inglés. C7

Hace 5 años se les otorgó permiso para una superficie útil de exposición y venta al público de 14.442 metros cuadrados, pero la que ahora tramitan es para una superficie ampliada de 23.013 metros cuadrados. Tras un estudio económico, la propiedad determinó que el proyecto no sería viable si no se conseguían todos los metros cuadrados que facultaba en ese suelo la ordenanza municipal, de ahí que optaron por modificar el proyecto previsto y pasar de un edificio abierto y aterrazado, que no aprovechaba toda la edificabilidad, a otro cerrado en torno a un amplio espacio o plaza central, de 1.385 metros cuadrados, que sí la aprovecharía.

Tras varias propuestas para tratar de ajustarse a las determinaciones del Ayuntamiento, el proyecto que ahora presenta el despacho Chesa y Mena Arquitectos, que tendrá una superficie comercial de 23.013 metros cuadrados, contempla un edificio exento de 56.755 metros cuadrados, que contará con dos alturas en la fachada que da a la GC-500 y de 1 a 3 plantas en la de la calle Alcalde Enrique Jorge. Esto se explica por el desnivel que presenta el solar en la fachada que mira hacia el núcleo de San Fernando.

Dos ascensores panorámicos

Las dos principales novedades respecto al proyecto anterior tienen que ver con la pérdida de una planta hacia la calle Alcalde Enrique Jorge, donde se habían previsto 4 en su parte más alta, y la habilitación de un carril de desaceleración por esa misma calle trasera en la entrada al parking. El patio central contará con kioscos, parterres con vegetación y un estanque central con agua.

El complejo, con dos ascensores panorámicos y cuatro núcleos de escaleras y rampas mecánicas, contará también con 4 plantas bajo rasante, en la primera de las cuales se instalará un hipermercado de 6.237 metros cuadrados, mientras que las otras 3 se destinarán a aparcamientos, con capacidad para 864 plazas, 27 de ellas para vehículos de personas con movilidad reducida. La inversión estimada superará los 30 millones de euros y el plazo para su puesta en marcha, 36 meses.

Si los promotores logran la licencia comercial solicitada, el siguiente paso sería la petición de la licencia de obras al Ayuntamiento. Su apariencia final se asemejaría al del Biosfera Plaza, en Puerto del Carmen (Lanzarote).