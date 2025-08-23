Más de un centenar de personas perpetúan el recuerdo a los carboneros en las fiestas de Tunte El pueblo celebró este sábado la 25º edición de la tradicional Bajada del Carbonero en honor a San Bartolomé de Tirajana

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Sábado, 23 de agosto 2025, 22:54 Comenta Compartir

La Villa de San Bartolomé de Tirajana volvió a rendir homenaje a una de las tradiciones más queridas y representativas de las fiestas patronales del municipio en Tunte, la Bajada del Carbonero, que en esta edición cumplió su 25º aniversario.

El acto, convertido ya en uno de los momentos clásicos del programa festivo en honor a San Bartolomé, congregó a cientos de personas que acompañaron la evocación de uno de los oficios más duros y a la vez más identitarios de los tirajaneros. La comitiva partió desde la Plaza del Carbonero, descendiendo hasta el casco de Tunte, en un recorrido marcado por el tizne, la música y la complicidad de vecinos y visitantes que mantuvieron viva la memoria de los antiguos carboneros.

La celebración contó con la participación especial de la Banda de Agaete, que con su inconfundible sonido acompañó a los participantes a lo largo de todo el trayecto. Junto a ellos, los tradicionales papagüevos y la alegría de los asistentes embadurnados de hollín recordaron con respeto y diversión a quienes dedicaron su vida a un oficio que durante siglos sostuvo a numerosas familias de la comarca.

1 /

El recorrido, que atravesó las principales calles del casco histórico de Tunte, estuvo salpicado de momentos de convivencia popular, con la participación de los vecinos que, desde azoteas y balcones, refrescaron a los carboneros con agua, sumando así el calor festivo al recuerdo de una labor que marcó la historia local.

La llegada al pueblo culminó en un ambiente de júbilo, donde la tradición se fusionó con la fiesta. La noche continuará con una multitudinaria verbena popular, animada por las actuaciones de D'Music y Armonía Show.

La identidad de Tirajana

La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó la importancia de mantener viva esta cita y aseguró que «la Bajada del Carbonero es mucho más que un acto festivo. Es el reflejo de nuestra memoria colectiva y el homenaje que rendimos a los hombres y mujeres que, con esfuerzo y sacrificio, forjaron parte de la identidad de Tirajana».

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que este 25º aniversario supone «un reconocimiento a nuestros antepasados y a un oficio que, con sacrificio y esfuerzo, sostuvo durante siglos a las familias tirajaneras. Mantener vivo este acto es mantener vivas nuestras raíces, nuestra historia y el orgullo de ser parte de esta tierra».

Con este 25º aniversario, la Bajada del Carbonero se consolida como un patrimonio cultural y popular que une generaciones en torno al recuerdo de un oficio que ya forma parte inseparable de la historia del municipio.